Кириленко привел своих людей на допрос

Сегодня утром 12 из 17 народных депутатов группы «За Украину!» пришли по вызову в следственный отдел прокуратуры Киева для дачи показаний по делу о событиях 27 апреля в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, в их числе – Вячеслав КИРИЛЕНКО, Лилия ГРИГОРОВИЧ, Иван СТОЙКО, Ярослав КЕНДЗЁР, Андрей ПАРУБИЙ, Григорий КУЛЬЧИНСКИЙ, Зиновий ШКУТЯК, Владимир ВЯЗИВСКИЙ, Ксения ЛЯПИНА, Станислав АРЖЕВИТИН, Владимир КАРПУК.

В интервью журналистам на входе в здание следственного управления прокуратуры В.КИРИЛЕНКО сказал: «Мы пришли практически всем составом депутатской группы «За Украину!» на допрос по делу защиты украинских интересов, потому что, очевидно, нас будут допрашивать сегодня по делу, как мы защищали свои ряды во время событий «черного вторника», а значит, как мы защищали взгляды своих избирателей, защищали Украину. Эти все вещи будем докладывать прокуратуре и убеждены, что справедливость восторжествует, если будет объективное рассмотрение всего дела, во всей его полноте по событиям 27 апреля в украинском парламенте».

Отвечая на вопрос, выработали ли депутаты единую схему ответов, В.КИРИЛЕНКО ответил отрицательно, подчеркнув, что такая схема не нужна, поскольку «мы говорить будем правду, всё, как было».

Вместе с тем, В.КИРИЛЕНКО отметил, что в случае необходимости каждому из депутатов может быть предоставлена юридическая защита. «У нас есть юристы известные сегодня, и поэтому, если речь пойдет о защите, так мы в любом случае эту защиту обеспечим каждому из участников группы «За Украину!»», - заявил он.