Чечетов дослужился до должности

Первым заместителем председателя фракции Партии регионов избран народный депутат Украины Михаил ЧЕЧЕТОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании парламента объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК.

Он сообщил, что собрание Партии регионов, на котором М.ЧЕЧЕТОВ был избран первым заместителем фракции, состоялось 19 мая.

Кроме того, заместителями председателя фракции Партии регионов избраны народные депутаты Григорий ИЛЛЯШОВ, Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, Валерий КОНОВАЛЮК, Юрий САМОЙЛЕНКО, Владимир РЫБАК и Николай КОМАР.