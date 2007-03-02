Янукович: если будут парламентские выборы, то будут и президентские

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ опровергает информацию о том, что антикризисная коалиция разработала сценарий развития событий в случае подписания Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО указа о роспуске парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на пресс-конференции в Одессе.

«Я впервые об этом слышу, я еще раз подчеркиваю, что законных оснований для роспуска парламента нет и не будет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, те политики, которые хотят проведения новых выборов и дестабилизации ситуации в стране должны выяснить, совпадает ли их цель с интересами украинского народа. «Когда я общаюсь с людьми, они задают один вопрос – когда эта камарилья прекратится, и все стабилизируется», - аргументировал он.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что появление законопроекта о проведении одновременных досрочных парламентских и президентских выборов является реакцией на заявление политиков о необходимости роспуска парламента. «Мы не боимся выборов, мы привыкли к этой борьбе, но если будут парламентские, тогда будут и президентские, хотя нам не нужны ни те, ни другие. Пусть Президент работает до 2009 года, он глава государства. Но когда говорят о демократии, то давайте будем говорить, что демократия существует для всех», - подчеркнул он.

При этом глава правительства отметил, что коалиционное правительство намерено работать эффективно и наводить порядок в стране.