У Януковича уверены: договоренностями с Россией довольны будут все

В Администрации Президента Украины уверены, что решение о делимитации морской границы между Украиной и Россией будет компромиссным для двух государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК сегодня на брифинге.

«Процесс переговоров идет, и он непростой», - отметил А.ГОНЧАРУК.

По его словам, «решение будет компромиссное – и это понятно».

«Оно (решение о делимитации морской границы – УНИАН) будет таким, что действительно будет учитывать национальные интересы Украины и Российской Федерации», - уверен заместитель главы Администрации Президента Украины.

Справка УНИАН. Украина и Россия пытаются разделить Керченский пролив с 1996 года. Конфликтность вопроса заключалась в том, что позиция украинской стороны основывается на советских картах, где линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходила по середине между их берегами. В этом случае искусственно вырытый в мелководном проливе Керчь-Еникальский канал, по которому суда проходят в несколько российских портов Азова, отошел бы Украине. Российская сторона с этим не согласна и предлагает провести границу по середине судоходного фарватера.

29 сентября 2003 года Россия начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (Россия) в направлении города Керчь до Тузлы. Правительство Украины расценило строительство дамбы как посягательство на суверенитет государства.

Строительство было прекращено 23 октября в 102 метрах от линии украинско-российской границы.

12 мая 2010 года первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что после подписания 17 мая соглашения между Украиной и Россией о демаркации государственной границы будет создана соответствующая рабочая группа, которая будет заниматься спорными вопросами, в частности по острову Тузла.

17 мая во время визита в Украину Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА Украина и Россия заключили соглашение о демаркации государственной границы.

В тот же день после переговоров с Д.МЕДВЕДЕВЫМ Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что вопрос делимитации морской границы между Украиной и РФ будет решен положительно.