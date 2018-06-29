Волков: В Харькове два президента по полной «отчерноморили» народ Украины и Конституцию впридачу

Хотя бывший “директор парламента», народный депутат нескольких созывов Верховной Рады Александр Волков официально уже несколько лет вне политики, и в телеэфирах его называют “представителем народа”, он не перестает влиять на политическую жизнь страны. За консультациями в его особняк под Киевом приезжают нардепы из разных фракций. Александр Михайлович охотно делится советами cо всеми, но свое плечо он сегодня подставил Юлии Тимошенко. Какое будущее у сегодняшней оппозиции? Чем закончатся преследования Тимошенко? Сдаст ли нынешняя власть газовую трубу Кремлю? С этими вопросами мы обратились к Александру Волкову.

ЯНУКОВИЧ РЕШИЛ, ЧТО МОЖНО НАЧИНАТЬ СВОЮ КАДЕНЦИЮ С НАРУШЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ

Александр Михайлович, как Вы оцениваете сегодняшние шаги нынешней власти, в частности, харьковские соглашения?

Я бы эту ситуацию разделил на две части. Первое – слава Богу, что мы избавились от хомута, который на нас набросил Виктор Андреевич (Ющенко – Авт.), что мол, невозможна векторная дружба с Евросоюзом, Россией, Соединенными Штатами, что если дружить, то только с Европой. Хотя я неоднократно говорил: “Виктор Андреевич, вы же обещали привести Украину в Европу, а привели, извините, в жопу!” И то, что сегодня у нас выстроился диалог с Россией – это очень хорошо. Я всегда выступал за взаимовыгодные экономические отношения Украины с Россией. Но эти отношения ни в коем случае не должны привести к потере независимости нашей страны.

То, что произошло в Харькове, с одной стороны, – это начало диалога между нашими странами. Я приветствую сам факт приезда Медведева. А вот то, что была попрана Конституция Украины – это плохо. Я всегда был категорическим противником того, чтобы нарушался Основной Закон. Не имеет значения, ради какой высокой цели он нарушен – нарушение закона ведёт к уголовной ответственности. Сам же Виктор Федорович говорил, что перед законом должны быть все равны.

Я не понимаю, зачем это нужно было делать? Можно было очень просто выйти из ситуации – объявить по данному вопросу референдум, и никаких бы проблем не было. Я абсолютно уверен, что большинство граждан Украины, проголосовали бы “за”. Это было бы подписано на две-три недели позже, но оно было бы подписано в рамках Конституции и с учётом мнения народа. А так в Харькове два Президента по полной «отчерноморили» народ Украины и Конституцию нашей страны впридачу.

Вы скажете, что у нас нет закона про референдум. Это правда. Но у нас можно проводить референдум по народной инициативе. Так было в 2000 году, когда Леонид Данилович согласился с решением инициативной группы о проведении референдума по вопросам неприкосновенности, двухпалатного парламента и т. д. Но сам факт, что Кучма действовал законным путём, а его ученик Виктор Фёдорович решил, что можно начинать свою каденцию с нарушения Конституции - это очень плохо. Думаю, здесь помощники Януковича сработали неудачно. Виктор Фёдорович, вас подставляют!

Если бы референдум по ЧФ состоялся, то как бы Вы проголосовали?

Я бы исходил из интересов Украины. Если бы вопрос был поставлен так: “Готовы ли вы продлить сроки пребывания ЧФ на 20 лет на территории Украины, если Россия будет платить за аренду нашей земли по мировым ценам?” Я бы сказал “да”. Потому что это несколько миллиардов долларов в год, которых, безусловно, не хватает нашей экономике, нашим людям.

Вы хвалили Леонида Кучму за то, что он может балансировать между Востоком и Западом. Янукович пошел по пути сближения с Россией, что Вы, в принципе, тоже одобряете. А не боитесь, что он сдаст Украину?

Давайте посмотрим. Было очень много разговоров о переговорах 17 мая, что будут подписаны договоры по сдаче трубы, авиапрома, атомной энергетики и хер его знает, чего мы там еще сдаем… Но пока ничего этого не произошло. Те договоры, которые сегодня были подписаны, они пока никакой угрозы для потери суверенитета нашей страны не несут.

А может это связано с тем, что об планирующихся межправительственных соглашениях узнали журналисты и под давлением общественности нынешняя украинская власть не насмелилась идти на такие шаги?

Я этого не исключаю. Очень хорошо, что журналисты, оппозиция и общественность подняли такой «кипиш». Если вопросы хоть на йоту касаются Конституции и они не урегулированы Основным Законом, их обязательно надо выносить на референдум. Президент свой, премьер свой, Шепилов (Литвин) свой, большинство с юшками-тушками – свое. (Шепилов - секретарь ЦК КПСС, который на Пленуме 1957 года поддержал Молотова, Маленкова, Кагановича, Первухина и Сабурова, открыто выступивших против лидера партии Никиты Хрущева, обвинив его в авантюризме («догнать и перегнать Америку», учреждение совнархозов, критика Сталина и т. д.). Но Хрущев одержал победу над своими противниками, они были лишены всех постов в партии. С тех пор шутливо-ироничная фраза "примкнувший к ним Шепилов" используется иносказательно о человеке, случайно попавшем в чью-то компанию и пострадавшем от этого. - Ред)

Ну внесите закон о референдуме, проголосуйте, вам это, как два пальца обмочить! Проголосовали, получили закон, провели референдум по любому вопросу. Это я уже подсказываю действующей власти, если там сами сообразить не могут. Любое нарушение Конституции как бумеранг рано или поздно ударит по башке. О нем вспомнят. Его будут муссировать.

ЕСЛИ РОССИЯ ВЫЛОЖИТ ЗА ТРУБУ ПЯТЬСОТ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ, ТО ХЕР С НИМ, – ПУСТЬ ЗАБИРАЮТ

А трубу сдадут?

Честно говоря, я не знаю, кому она нужна.

Ну как кому?! - Кремлю!

В своих мыслях и действиях я всегда на первое место ставлю интересы народа Украины. Если у нас трубу купят за миллиардов пятьсот, долларов, – то хер с ним, пусть забирают. То мы с ней мучались, пускай теперь они помучаются. Главное – на каких условиях. На дурняк и уксус сладкий. Россияне на дурняк все готовы забрать. Поэтому конкретно: 500 миллиардов выложите – и забирайте. За эти деньги мы еще две построим рядом. Было бы за что строить.

Перед выборами президента Ваше имя было связано с Юлией Тимошенко…

Да. Я ее поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать, потому что я, все члены моей семьи и особенно дочь Диана (5 лет) ее очень уважают и любят. Вчера Диана ей письмо написала.

ОППОЗИЦИИ НУЖНО ОТДОХНУТЬ, ПОКА У ВЛАСТИ ЕСТЬ КРЕДИТ ДОВЕРИЯ

Тимошенко - в оппозиции. Значит, Вы сегодня поддерживаете оппозицию?

Я поддерживаю Юлию Владимировну. А если она в оппозиции… значит и я с ней в оппозиции.

И какое будущее у сегодняшней оппозиции?

Мне кажется, что сегодня оппозиции нужно отдохнуть. Отдохнуть самой и дать отдохнуть от себя народу. Сегодня любые проявления агрессивности по отношению к власти реально ни к чему не приводят. По одной простой причине – у власти сегодня еще есть кредит доверия. У всех на устах, что минимальная зарплата будет 1200, пенсии будут увеличены… Все ждут, что власть сделает абсолютно всех богатыми. Правда, кроме бедных. Ждут какой-то манны небесной, чуда. Для того, чтобы люди разочаровались, чтобы оппозиция не навязывала себя людям, чтобы сами люди начали искать оппозицию – нужно время. Поэтому до осени я бы посоветовал всем поехать отдохнуть. Сегодня время будет работать на оппозицию. Экономическая ситуация в стране такова, что в ближайшее время данные властью обещания улучшить жизни людей не реальны. А долго ждать народ не будет. Они хотят всё и сегодня. У нас такой менталитет. Я думаю, через два-три месяца люди начнут буянить и обращаться к оппозиции с просьбой защитить их права. И не нужно будет платить по 100-150 гривен, чтобы они собрались на митинг высказали свое недовольство властью. Они будут приходить сами и искать Юлию Владимировну.

А что мешает оппозиции объединиться?

Я считаю, что Юля правильно сказала: не хотите объединяться, не хотите выбирать единого лидера – не надо. Давайте координировать свои действия. Все говорят одно и то же: мы в оппозиции к власти, - но скоординировать свои действия не хотят. Кириленко не хочет, потому что внес такое предложение Гриценко, Гриценко не хочет, потому что об этом сказал Тягнибок, Тягнибоку вообще все не нравятся. Они должны понимать, что будут сильны только тогда, когда будут едины.

Я уверен, что сегодня лидером оппозиции должна быть Юлия Владимировна хотя бы по тому результату, который она получили на последних президентских выборах. За нее проголосовало больше 11 миллионов людей. Она имеет право сегодня от имени этих 11 миллионов говорить и высказывать свою позицию. Всем остальным надо с ней объединиться. Это моя точка зрения.

Но ряды Тимошенко сейчас редеют. Тушки уходят в коалицию не единицами, а десятками. Почему Юлия Владимировна не способна удержать своих людей?

Это ошибка, которая была заложена еще в 2006 году, когда подбирались и утверждались списки. Тогда я неоднократно говорил, что бизнес и оппозиция – понятия несовместимые. Так получилось, что у нее во фракции депутатов-бизнесменов очень много, и перед ними стал выбор: или распрощаться со своим бизнесом и остаться с голой задницей на улице или извиниться перед ней, объяснить, что так получилось, и перейти и поддерживать другую политсилу. Как говорится, своя рубашка к телу поближе. Поэтому они и уходят от нее.

Но можно ведь как-то бороться с такими кнопкодавами?

Вы помните, кто первым назвал их кнопкодавами?

Вы.

Правильно, Александр Михайлович Волков (смеется).

Подходить к составлению партийных списков нужно очень тщательно. Включая кандидата в депутаты в список, нужно смотреть, не кто он сегодня и как он сегодня, а какая его позиция будет завтра, как во власти, так и в оппозиции.

Когда Юля была у власти, целый ряд депутатов, особенно на местах, использовали ее имя и ее влияние в корыстных целях. Это было. Об этом нужно говорить и от таких горе-депутатов как можно быстрее нужно избавляться.

А кто же будет партию спонсировать?

Пускай человек, который спонсирует, направляет свою группу «поддержки» и ставит условия: я помогаю финансово – вот мои люди, которые будут лоббировать интересы моего бизнеса. Если его представляет в парламенте тетя Маня или тетя Дуся – то с них «взятки-гладки», где «наехал там и съехал».

ПОСАДИТЬ ЮЛЮ НЕ УДАСТСЯ – ТОЛЬКО РЕЙТИНГИ ПОДНИМУТ

Чем закончатся сегодня преследования Тимошенко, возбуждение уголовных дел?

Это бред, которого я никак не могу понять. Я неоднократно говорил, что команда Виктора Федоровича намного сильнее, более профессиональна, чем у Юлии Владимировны. Но когда такие вещи появляются, я думаю, что ошибался. Это абсолютно пустое надуманное дело, которое не имеет судебной перспективы. Это пустышка.

Вы думаете, их конечной целью является заключение Тимошенко? Они ведь ей только рейтинг сейчас поднимают…

Абсолютно правильно. Поднимают рейтинги, и пусть поднимают. Посадить не удастся. Потому что не за что. Зачем преследовать оппозицию – я не понимаю. Четко знаю, что любое ущемление оппозиции приводит к обратному эффекту, к увеличению рейтинга этой оппозиции.

Сейчас начинается наезд на оппозицию – необдуманный, глупый, который в дальнейшем ни к чему не приведет. Плюс начинается ущемление свободы слова, ущемление журналистов, начинают появляться какие-то «темники» – то не показывай, то не давай в эфир.

Я от всей души посмеялся, когда дунул ветер и на Виктора Фёдоровича упал венок, но он мужественно с ним боролся. У меня, кроме улыбки, это ничего не вызвало. Абсолютно безобидный сюжет. Шутка. Но она приобрела политическую окраску после того, как журналистам запретили этот сюжет показывать. Это возмутило, и не только меня. Бред какой-то.

Какие у Вас сейчас отношения с Кучмой?

Я всегда уважал, уважаю и буду уважать этого человека. Потому что для Украины, что бы там не говорили, он сделал очень много. Я не говорю о том, что не было ошибок. Были. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. В 1994 году в стране не было своей валюты, Конституции, границ, подписанных договоров с другими странами. И это было сделано за время его президентства. Когда он уходил в 2005 году: ВВП был 13,7%, а инфляция была 3%, промышленность работала, люди стабильно получали заработную плату и пенсии. Были минусы, были элементы коррупции, некоторые госслужащие брали взятки. Но они брали взятки и решали эти вопросы. А при «пчеловоде» коррупция выросла до безумных размеров, экономика упала ниже плинтуса. С Россией не дружили, и в Евросоюз не попали, и от Америки далеко остались.

С Леонидом Даниловичем время от времени встречаемся, но не часто.

Нужны сегодня стране досрочные парламентские выборы?

Думаю, нужны. То, что Конституционный суд изменил свое первичное решение сегодня на абсолютно противоположное завтра – это нонсенс. Такого быть не должно. Сегодня стоит под вопросом законность создания самой «тушечной» коалиции, а в связи с этим – и голосование за правительство. Этим когда-то воспользуются и могут поставить легитимность правительства под большой вопрос. Для того, чтобы это все легализовать, привести в рамки закона, нужны выборы. Власть пока имеет кредит доверия, они расставили своих губернаторов, глав районных администраций, МВД, прокуратура, – все у них. Я думаю, результат парламентских выборов у нынешней власти был бы довольно высокий. Однако как говорят: «Чем дальше в лес, тем шире ноги». Поэтому оттягивание даты выборов с ухудшением экономической ситуации будет реально уменьшать кредит доверия избирателей власти, придётся ломать через колено. А в Украине это не всегда удается. Вы вспомните 2002 год, когда власть делала все, чтобы Ющенко со своей “Нашей Украиной” не набрал много голосов, а всё-таки 110 депутатов в парламент прошли. Для справки: представитель власти "Шепилов" (Литвин - ред) провёл всего 42 депутата. Думаю, через два года ситуация совершенно изменится. Причем, не в пользу власти. Если выборы досрочные делать, то или осенью, или в марте следующего года. Но чем дальше их будут оттягивать, тем хуже ситуация для власти.

Значит, будут выгоднее оппозиции. Вы же Юлию Владимировну поддерживаете…

Я думаю, сегодня и Юлия Владимировна за досрочные парламентские выборы. По двум причинам. Во-первых, ей надо отчиститься от той грязи, которая накопилась в парламенте. А, во-вторых, что бы мы не говорили, но лидер оппозиции за парламентом – это одно, а в парламенте – это другое. Сегодня с учетом того, что все СМИ жестко и четко получили команду как можно меньше о ней говорить и на каналы ее не пускать, она бы получила канал парламентской трибуны. Если бы Юля на досрочных выборах потеряла даже 50% депутатов, но сама прошла в парламент, то я бы на её месте на это пошел.

В большую политику не хотите вернуться?

Честно говоря, я из нее не уходил. В президентских выборах я принимал самое активное участие. Помогал Юлии Владимировне в Черниговской области, потом был назначен куратором в Сумскую и Закарпатскую области. В последней нашел много порядочных и правильных людей, которые помогли изменить результат БЮТ во втором туре. Сегодня я от имени Тимошенко продолжаю курировать Сумскую область. На протяжении почти двух месяцев практически не выезжаю оттуда. Там были серьезные проблемы, но теперь партийная жизнь налаживается. Лето пройдет – будем готовиться к местным выборам.

А в список не хотите?

Давайте подождем.

Сегодня ходят разные слухи о том, что Партия регионов очень серьезно обсуждает возможность изменения закона о выборах в Верховный Совет. Предлагаются варианты: или 100% мажоритарка, или 50 на 50. Если будет принят закон про мажоритарку, я не вижу проблем, где я не победил бы в округе. В Черниговской области я 8 лет был нардепом и для нее много сделал. Последние 6 лет я много работал в Сумской области, я тоже не вижу проблем, чтобы там выиграть округ. Я много сделал для Житомирщины, откуда родом мои родители, где я вырос. Там меня тоже очень хорошо знают и готовы поддержать.

Если останутся партийные списки, то посмотрим, какое решение примет Юлия Владимировна и политрада партии. Поверят, предложат – подумаем. Не предложат – значит так и быть. Кидали не раз. (Смеется). Я к этому привык.

Беседовала Анна Ященко