МВД подтверждает задержание сестры народного депутата Парубия

Сегодня сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины во Львовской области задержали по подозрению в получении взятки трех должностных лиц одной из районных налоговых инспекций города Львова, среди них и Елену ПАРУБИЙ.

В частности, как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, руководитель управления и двое начальников отделов упомянутой Налоговой инспекции требовали у предпринимателя 2 тыс. долларов США. За эти деньги чиновники обещали всяческое содействие в деятельности бизнесмена.

"Однако мужчина платить не стал. Вместо этого он обратился за помощью в Управление по борьбе с организованной преступностью Львовской области. Горе-чиновников поймали на горячем - сразу же после получения взятки. Во время осмотра в кабинете одного из них сотрудники правоохранительных органов обнаружили 14 000 гривен и 800 долларов США ", - говорится в сообщении ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области.

Начальник ГУ МВД Украины во Львовской области Михаил ЦИМБАЛЮК на вопрос УНИАН, есть ли среди задержанных сестра народного депутата Андрея ПАРУБИЯ, ответил: «Есть Елена ПАРУБИЙ».

«Проверка заявления предпринимателя проводилась совместно с подразделением по противодействию коррупции Государственной налоговой администрации. Никакой политики здесь нет, и когда предприниматель написал заявление в УБОП - в нем не было фамилий, там были должности лиц, которые требовали взятку», - сказал М. ЦЫМБАЛЮК.

Он также отметил, что никого из упомянутых лиц не задерживали и в правоохранительные органы не доставляли. «Это не было задержанием... Все события происходили в помещении налоговой», - заявил начальник областной милиции Львовской области.

«Материалы переданы в прокуратуру, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Сегодня А. ПАРУБИЙ сообщил, что во Львове арестована его родная сестра Елена.

«Сегодня утром к ней в кабинет ворвались сотрудники УБОП, и фактически с 10-ти часов утра она находится под арестом. Я не имею с ней никаких контактов, я не имею от нее никакой информации», - сказал А.ПАРУБИЙ.

Он отметил, что узнал из источников о том, что ее обвиняют в получении взятки в размере 2 тысячи долларов. «У меня есть достоверная информация, что 2 тысячи долларов, которые ей инкриминируют, были найдены в общественном туалете за мусорным бачком», - отметил А.ПАРУБИЙ, добавив, что в кабинете его сестры деньги не были найдены.

«Это сфабрикованное дело, цель которого - оказание психологического и морального давления на меня. Я хочу сказать, что власть, видя, что не может уничтожить меня, пытается уничтожить мою семью. Это показывает лицо этой власти. Я хочу им сказать: если они хотят что-то иметь против меня, они могут бить по мне, но это не по-мужски и ниже всякого достоинства – бить по тем людям, которые мне дороги», - отметил народный депутат.