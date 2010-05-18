Тарасюк о безопасности Владивостока и координации против Турции

Оппозиционное правительство раскритиковало вчерашние заявления президентов Украины и Российской Федерации Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА в связи с тем, что они противоречат информации, предоставленной вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ 12 мая о подготовке межгосударственных соглашений между Украиной и Россией.

Об этом заявил сегодня во время заседания оппозиционного правительства министр иностранных дел оппозиционного правительства Борис ТАРАСЮК.

«Сегодня мы можем сказать о том, что нам известно содержание трех политических заявлений, которые скрывало от нас правительство 12 мая», - сказал Б.ТАРАСЮК. В частности, говоря о совместном заявлении президентов Украины и РФ об урегулировании Приднестровской проблемы, Б.ТАРАСЮК отметил: «Известно, что проект этого заявления вызвал обеспокоенность со стороны Европейского Союза».

Б.ТАРАСЮК отметил, что в результате критики ЕС было исправлено положение о преобразовании нынешней миротворческой операции в Приднестровье, в которой участвуют преимущественно российские военнослужащие, в миротворческую миссию ОБСЕ.

Б.ТАРАСЮК объяснил, что создание миссии ОБСЕ должно разворачиваться вместе с началом поиска мирного урегулирования конфликта, а не так, как предлагает Россия, - через политическое урегулирование.

Также Б.ТАРАСЮК считает, что совместное заявление президентов Украины и РФ об усовершенствовании системы европейской безопасности противоречит курсу Украины на вступление в НАТО и ЕС и геополитически привязывает Украину к России.

«Это заявление стало продуктом давления российской стороны на украинскую власть, поскольку нужно было протянуть и навязать украинской стороне поддержку инициативы президента МЕДВЕДЕВА о создании так называемой новой европейской системы безопасности (от Ванкувера до Владивостока – УНИАН)», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Кроме того, говоря о совместном заявления президентов Украины и РФ по вопросам безопасности в Черноморском регионе Б.ТАРАСЮК отметил: «Странно было узнать, что, оказывается, вопрос ловли морепродуктов является вопросом общей безопасности Украины, России и других стран. Очевидно, под этим имеется в виду координация усилий против Турции».