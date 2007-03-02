У Боделана, Бакая и Билоконя хотят отобрать украинские паспорта

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Ярослав КЕНДЗЕР считает целесообразным лишить бывшего мэра Одессы Руслана БОДЕЛАНА, экс-руководителя ГУД Игоря БАКАЯ и экс-министра внутренних дел Украины Николая БИЛОКОНЯ украинского гражданства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

«Сейчас эта уголовная клоака возвращается в Украину, и это всем нам демонстрирует, к кому благосклонна сегодняшняя власть”, – сказал народный депутат. Он также отметил, что “власть, по сути, сама является криминальной, поэтому их «братки» им очень близки сердцу”.

Я.КЕНДЗЕР отметил, что «те, кто убежал из Украины и получил политическое убежище в России, сегодня безопасно возвращаются назад”. “И когда все это опять соберется вместе, для нашей страны появится огромная опасность», – считает народный депутат.

Кроме того он отметил, что ни Генпрокуратура, ни Министерство внутренних дел не препятствуют, а даже способствуют возвращению этих лиц. «Потому единственный эффективный путь противостоять такому явлению, учитывая, что это в компетенции Президента Украины, – это лишить их гражданства, проведя таким образом санитарную чистку этой криминальной камарильи», – считает Я.КЕНДЗЕР.

Как сообщал УНИАН, временно исполняющий обязанности руководителя НЦБ Интерпола в Украине Ростислав ВЕРГЕЛЕС сообщил, что Интерпол возобновил международный розыск бывшего мэра Одессы Руслана БОДЕЛАНА. В ноябре 2005 года министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что информация о розыске Р.БОДЕЛАНА исчезла из базы данных Интерпола, и предъявил по этому поводу претензии России. В конце октября 2005 года сотрудниками МВД Украины и России по согласованию с Бюро координации борьбы с организованной преступностью СНГ осуществлялся розыск гражданина Украины Р.БОДЕЛАНА в городах Москва и Санкт-Петербург. Однако сотрудниками МВД России по невыясненным мотивам был прекращен межгосударственный розыск Р.БОДЕЛАНА. 16 декабря 2005 года прокуратура Одесской области прекратила расследование дела в отношении Р.БОДЕЛАНА в связи с неэффективным розыском его сотрудниками МВД.

В то же время, национальное центральное бюро Интерпола в Украине сняло с международного розыска бывшего руководителя Государственного управления делами при Президенте Украины Л.КУЧМЫ Игоря БАКАЯ. В сентябре 2005 года следственно-оперативная группа Генеральной прокуратуры Украины и прокуратуры Киева завершили досудебное следствие по делу И.БАКАЯ. Ему инкриминируется осуществление преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.3 ст.365 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением и превышение служебных полномочий). Сумма нанесенного государству ущерба составляет 363,5 млн. грн. Как организатор и исполнитель этого преступления И.БАКАЙ был объявлен в международный розыск.

Бывший министр внутренних дел Украины Николай БИЛОКОНЬ проходит как подозреваемый по уголовному делу по факту злоупотребления служебным положением.

В мае 2005 года Министерство внутренних дел Украины обратилось к своим российским коллегам с просьбой установить, на самом ли деле бывший министр внутренних дел Украины Н.БИЛОКОНЬ находится на территории Российской Федерации.