По делу о яично-дымовом шоу в Раде «допросы идут каждый день»

Для установления степени тяжести нанесенных телесных повреждений во время столкновений 27 апреля в парламенте прокуратура назначила судебно-медицинскую экспертизу народному депутату Олесю ДОНИЮ.

Об этом УНИАН сообщил прокурор города Киева Юрий УДАРЦОВ.

"ДОНИЮ назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести нанесенных ему телесных повреждений. И только после этого будет определено: признавать его пострадавшим или нет. Сейчас у него такого статуса еще нет", - сказал прокурор, добавив, что также аналогичные экспертизы назначены и депутатам от других политических сил, которые принимали участие в столкновениях в Верховной Раде и получили повреждения.

Кроме того, Ю.УДАРЦОВ сообщил, что в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту тех событий, допрашиваются все депутаты, независимо от политической принадлежности. "По этому уголовному делу работает пять следователей. Допросы идут каждый день. Мы всех допрашиваем - и "регионалов", и "бютовцев", и нашеукраинцив", преимущества никому не даем", - сказал Ю.УДАРЦОВ.