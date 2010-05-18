В Нашей Украине тоже хотят писать будущие соглашения с Россией

"Наша Украина" настаивает на включении представителей парламентской оппозиции в состав рабочих групп по подготовке соглашений с Россией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Нашей Украины", оценивая результаты визита в Украине Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

"С целью недопущения последующей сдачи национальных интересов "Наша Украина" требует обеспечения прозрачности и гласности в принятии стратегически важных для нашей стран решений. Мы требуем немедленного включения представителей оппозиции из профильных парламентских комитетов в состав рабочих групп, которые готовят соглашения и договоренности с Россией. Отказ оппозиции в этом законном праве лишь подтвердит наихудшие предположения относительно намерений нынешнего руководства Украины", – говорится в сообщении "Нашей Украины".

По мнению этой политической силы, подписанные украинско-российские соглашения в рамках визита Д.МЕДВЕДЕВА еще на один шаг приблизили Украину к статусу зависимого от России вассала.

"Такой статус, возможно, устраивает ЯНУКОВИЧА. Но он не устраивает большинство украинцев. Фактически этими соглашениями заложена юридическая основа для последующей сдачи национальных интересов командой ЯНУКОВИЧА. Они уже успели объявить, что в итоговом протоколе заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии заложены еще, по крайней мере, 14 поручений правительства о подготовке ряда соглашений по разным направлениям "сотрудничества", которые охватывают такие важные вопросы, как судостроение, авиастроение, энергетика и другие", - отметили в пресс-службе.

"Даже параллельно с подписанием соглашений, которые обусловливают сдачу Украиной своих принципиальных позиций, российские представители продолжают говорить о "неотвратимости" построения газопроводов в обход Украины, о требованиях передать Москве все активы бывшего СССР (хотя Украина не ратифицировала соответствующее соглашение). Москва, в отличие от нынешнего Киева, очень хорошо осознает и отстаивает свои интересы. И именно в этом нужно брать пример с России. А не в сфере укрощения инакомыслия, установления государственной цензуры и политической монополии", - убеждены в "Нашей Украине".