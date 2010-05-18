В четверг, 20 мая, в 12.30 в пресс-центре Информационного агентства УНИАН (ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция “Открытие первой в мире Национальной Академии Спортивного Бильярда по трем дисциплинам”. Участники пресс-конференции:

1. Игорь МАСОЛ, президент Национальной федерации спортивного бильярда Украины;

2. Алан ТРИГГ, тренер мировой Академии снукера (Великобритания);

3. Вячеслав НЕЗДИМОВСКИЙ, руководитель направления «Снукер в Украине»;

4. Татьяна ВЕККЕР, судья международной категории бильярда.

В Украине развиты все три вида бильярда, но, в отличие от других стран, они не достаточно популяризуются. Так, снукер в Китае смотрят 250 млн. зрителей, в Англии - 12 миллионов, в Украине пока цифра не высока – более 10 тысяч.

В то же время, как расскажет Игорь МАСОЛ, Украина войдет в историю мирового спорта как государство, которое впервые в истории Спортивного Бильярда объединила все его три вида, открыв Национальную Академию Спортивного Бильярда – высшее учебное государственное заведение, которое будет готовить спортсменов, тренеров, судей, любителей бильярда. Алан ТРИГГ поделится английским и мировым опытом в этой сфере, Вячеслав НЕЗДИМОВСКИЙ расскажет о цели и задачах Национальной Академии Спортивного Бильярда.

Также участники мероприятия предоставят информацию относительно инвестиционной привлекательности проекта, для которого бесплатно строится помещение в с. Севериновка в Киевской обл.