Москаль хочет знать, где Грымчак с Парубием взяли дымовые гранаты

Народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Геннадий МОСКАЛЬ просит Министерство обороны и правоохранительные органы провести переучет дымовых гранат, в применении которых 27 апреля в сессионном зале парламента обвиняют депутатов Юрия ГРЫМЧАКА и Андрея ПАРУБИЯ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе гражданского движения "Народная самооборона".

«В постановлении следователя о возбуждении уголовного дела в отношении народных депутатов ГРЫМЧАКА и ПАРУБИЯ указано, что последние якобы пронесли в помещение ВР три ручных дымовых граната белого дыма РДГ-26, которые у них оказались при неустановленных следствием обстоятельствах», - сказал Г.МОСКАЛЬ.

«Поскольку такие гранаты находятся на вооружении спецподразделений и не продаются в игрушечных магазинах, то сначала следствие должно было бы выяснить: откуда и каким образом эти гранаты якобы очутились у этих народных депутатов? И были ли они у них вообще?», - сказал депутат.

Г.МОСКАЛЬ обратился к министру обороны Украины Михаилу ЕЖЕЛЮ, председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ, министра внутренних дел Анатолию МОГИЛЁВУ, в Управление государственной охраны Украины и другие воинские и правоохранительные формирования, которые имеют на вооружении ручные дымовые гранаты РДГ-26, с просьбой провести проверку и переучет этих боеприпасов и выяснить, все ли гранаты находятся в местах их хранения.

«Этот запрос, еще до возбуждения уголовного дела, должна была сделать Генеральная прокуратура Украины», - отметил Г.МОСКАЛЬ.

«Каким образом гранаты, которые имеются только у спецподразделений, оказались в зале Верховной Рады? Если же все гранаты РДГ-26 находятся в местах их хранения, то мы наблюдаем картину крупной провокации, направленную против оппозиции и против отдельных народных депутатов Украины», - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые гранаты, в президиум, где находился спикер В.ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева 28 апреля возбудила уголовное дело по факту хулиганства, осуществленного группой отдельных народных депутатов Украины (по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Во время расследования этого дела прокуратура возбудила уголовное дело в отношении народных депутатов Украины Ю.ГРЫМЧАКА и А.ПАРУБИЯ по факту незаконного воздействия на председателя Верховной Рады Украины и народных депутатов с целью помешать исполнению ими служебных обязанностей, осуществленного лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины).