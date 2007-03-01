Волынские бойцы УПА получат адресную денежную помощь

Волынские ветераны УПА получат от местной власти адресную денежную помощь в пределах 650 грн. Кроме того, в бюджете области в этом году предусмотрено 127 тыс. грн. на лечение и оздоровление участников национально-освободительной борьбы. (На сегодняшний день в области проживает 619 ветеранов УПА – УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время второго заседания оргкомитета по подготовке и празднованию в области 65-й годовщины Украинской повстанческой армии также было предложено найти средства, в том числе при содействии Мирового юбилейного комитета, который уже работает в Киеве, на издание 4-го тома исследований волынского ученого Владимира Дмитрика "Они боролись за волю Украины", брошюр малого формата для ученической и студенческой молодежи.

Кроме того, оргкомитет планирует вынести на сессию областного совета, которая состоится 6 марта, предложение признать 2007 год Годом УПА на Волыни.

Также оргкомитет намерен предложить депутатам облсовета обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением присвоить Роману Шухевичу звание Героя Украины.