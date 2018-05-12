Вехи недели. Тимошенко предупредила про Тузлу, ГПУ занялась недовольными властью

Подарок Медведеву преподнесла Генпрокуратура, обнаружившая зачинщиков противодействия Харьковским соглашениям... «Регионалов» же, разбивавших лица оппонентам, карающий меч ГПУ не заметил…

Майские праздники закончились, и на политической авансцене снова появилась Юлия Тимошенко. Лидера БЮТ, похоже, слабо интересует количество сторонников, пришедших на митинг (11 мая их было заметно меньше, чем 27 апреля), куда важнее постоянно напоминать о себе и не давать власти спать спокойно. При этом риторический набор Леди Ю подвержен минимальным изменениям: к призывам об импичменте Януковичу и проведении досрочных парламентских выборов она добавила только новость о потере Украиной острова Коса Тузла в случае делимитации морской границы с Россией.

Активнее всех на действия Тимошенко отреагировали в Генеральной прокуратуре: в здании на Резницкой провернулись невидимые шестеренки, и на свет божий было извлечено дело шестилетней давности о попытке подкупа помощником Юлии Владимировны судей Верховного Суда. Хотя дело практически не имеет судебной перспективы, оно позволяет держать в тонусе лидера БЮТ (та уже пообещала журналистам, что Виктор Янукович через 3–4 месяца посадит ее в тюрьму), и оказывать на нее дозированное давление. Порою кажется, будто Юлия Владимировна добровольно явилась бы в СИЗО, если бы такой вариант позволил ей быть в центре внимания общественности. Пока же Тимошенко промелькнула в прайм-таймовых эфирах конкурирующих и принадлежащих сторонникам власти телеканалов…

Перебежчики пока не иссякают и бегут из-под крыла Тимошенко в коалицию. Ее правая рука Александр Турчинов профессионально суровым тоном пообещал кадровые чистки в блоке и радикальное изменение качества работы политической силы. Собственно говоря, давно пора, ведь прошло несколько месяцев со дня превращения «бело-сердечных» из партии власти в оппозиционную силу. Пока же бютовцам приходится утешаться тем, что их вице-спикер Николай Томенко сохранил прописку в парламентском президиуме, хотя и получил в напарники коммуниста Адама Мартынюка. Владимир Литвин отныне может вздохнуть с облегчением: «красный Адам» не склонен к политическим шалостям, отличным от генеральной линии партии.

Спикер, как и другие высшие чины Украины, тщательно готовился к визиту Дмитрия Медведева. Тот намеревается впервые посетить нашу страну в качестве президента, поэтому планирует ряд резонансных шагов. В частности – проведение доверительного диалога с украинскими бизнесменами о путях восстановления взаимовыгодного сотрудничества между странами. Для сомневающихся в искренности и чистоте намерений российского президента должно было хватить «честного пацанского слова» первого вице-премьера Андрея Клюева. Тот пообещал, что тема энергетического сотрудничества наших стран не найдет развития в подписании документов. Тем временем украинский президент в интервью западным СМИ дал понять, что слияние Газпрома и «Нафтогаза Украины» представляется ему невозможным, поскольку на паритетное объединение Москва никогда согласится. Не будем торопиться делать выводы из первого робкого «нет», сказанного Януковичем: круг интересов Кремля в Украине столь широк, что только успевай отнекиваться.

Своеобразный подарок Медведеву решила преподнести Генеральная прокуратура, обнаружившая зачинщиков противодействия ратификации Верховной Радой Харьковских соглашений. Ими оказались депутаты-нунсовцы Андрей Парубий и Юрий Грымчак, у которых в руках были якобы замечены 27 апреля дымовые шашки. Партия регионов устами своего парламентского вождя Александра Ефремова уже выразила готовность лишить «бунтарей» депутатского иммунитета – последний раз такой фокус законодатели проворачивали 10 лет назад. Самих «регионалов», разбивавших в тот позорный для украинского парламентаризма день лица политических оппонентов, карающий меч Генпрокуратуры даже не пощекотал. Возможно, их «скальпы» готовят к приезду госсекретаря США Хиллари Клинтон или стратегического партнера Киева из ЕС.

Евгений Магда