Янукович выразил соболезнования народам, которые подвергались террору

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает соболезнования всем народам, которые подвергались террору тоталитарных режимов.

Об этом говорится в обнародованном на сайте главы государства обращении Президента Украины к украинскому народу в День памяти жертв политических репрессий.

“Сегодня скорбный для Украины день. Мы чтим память миллионов наших соотечественников, которые стали жертвами тоталитарного режима. Мы вспоминаем каждого, кто был уничтожен карательной системой, стал узником ГУЛАГа, был лишен родительского дома и выслан на чужбину”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В обращении подчеркивается, что в 30-40-х годах XX века Украина понесла тяжелые потери. “Сталинская репрессивная машина истребляла всех, кто пытался противостоять ей. Жертвой мог стать любой – крестьянин или интеллигент, учитель или инженер, рабочий или ученый”, - отметил Президент Украины и добавил: “Это было время разочарования, отчаяния и безнадежности. Лучшей данью уважения тем, кто погиб, должна быть память и молитва, а тем, кто пережил страшные годы – повседневная забота о них”.

“Мы выражаем соболезнования всем народам, которые подвергались террору тоталитарных режимов. Пусть наша общая память станет залогом того, чтобы никогда не повторились подобные трагедии”, - отметил Президент в своем обращении.