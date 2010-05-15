В ПАСЕ считают, что Янукович открыл "новую главу" для крымских татар

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Мевлют ЧАВУШОГЛУ приветствует подписание президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ указа о дополнительных мерах по обустройству крымских татар.

Об этом сообщает официальный сайт ПАСЕ.

М.ЧАВУШОГЛУ надеется, что указ «послужит началом новой и положительной главы» в социально-экономической и политической жизни крымских татар в Украине.

Президент ПАСЕ в субботу встретился с представителями крымскотатарской общины и властей Крыма. Во встрече принял участие руководитель администрации президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН, говорится в пресс-релизе.

М.ЧАВУШОГЛУ посетил Крым в преддверии 66-й годовщины выселения крымских татар с территории полуострова.

ПАСЕ напоминает о своей ранее принятой рекомендации о репатриации и интеграции крымских татар.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ, в частности, поручил Кабинету министров Украины ускорить утверждение концепции государственной этнонациональной политики и программы обустройства крымских татар и других депортированных по национальному признаку до 2015 года и проанализировать выполнение нормативно-правовых актов, направленных на обустройство репатриантов.

Справка УНИАН. В мае 1944 года руководитель СССР Иосиф Сталин подписал постановление о выселении крымских татар из Крыма. Их обвинили в массовом дезертирстве, сотрудничестве с фашистами.

Депортация началась утром 18 мая и завершилось к вечеру 20-го Мая. Из Крыма выселены около 190 тысяч крымских татар, большая часть - в Узбекистан.

Массовое возвращение депортированных началось в конце 1980-х - начале 1990-х годов.

С 1993 года 18 мая отмечается в Крыму как День памяти жертв депортации.

Население Крыма сейчас составляет более 1,9 млн. человек, из них свыше 265 тысяч - крымские татары.

Еще минимум, 100 тысяч крымских татар, которые живут за пределами Крыма, хотят вернуться на полуостров.