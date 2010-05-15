Украина может подписать ассоциацию с ЕС уже в этом году, "если повезет"

Высокий представитель Европейского Союза по внешним делам и политике безопасности и вице-президент Европейской комиссии Кэтрин ЭШТОН надеется, что Соглашение между Украиной и ЕС об ассоциации будет заключено в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в видеообращении к украинским гражданам по случаю Дня Европы.

“Если нам повезет, то надеюсь, мы заключим соглашение уже в этом году”, - сказала глава европейской дипломатии.

Она отметила, что ЕС и Украина успешно работают над заключением этого будущего соглашения об ассоциации, которое, кроме прочего, создаст глубокую и всестороннюю зону свободной торговли.

По словам К.ЭШТОН, такая тесная политическая ассоциация и экономическая интеграция дадут нашим народам практические преимущества и новые возможности. В частности, речь идет об открытии для украинских товаров европейского рынка.

Она также заверила, что Европейский Союз готов помочь Украины в проведении необходимых реформ.

«ЕС готовый помочь Украине осуществить необходимые реформы, а их введение отвечает нашим взаимным интересам», - отметила К.ЭШТОН.

По ее словам, европейская интеграция является, в первую очередь, процессом структурных и глубоких внутренних реформ, конечной целью которых является улучшение благосостояния украинского народа.

К.ЭШТОН также отметила, что эти реформы могут быть болезненными в краткосрочной перспективе, но они дают возможность оставить большое наследство для будущих поколений.

Кроме того, К.ЭШТОН с удовольствием отметила, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ после избрания на эту должность выбрал Брюссель городом своего первого заграничного визита.

«Украина является нашим важным партнером, а поэтому этот визит стал для всех нас важным сигналом. Думаю, что он является началом длительного пути. Мы нуждаемся друг в друге и готовы к серьезному сотрудничеству», - отметила она.