В «концерте по заявкам» Тимошенко сама себя перехитрила (фоторепортаж)

Юлии Тимошенко наконец дали возможность высказаться в «Большой политике», о чем БЮТ не раз просил Киселева, получая в ответ: «у нас не концерт по заявкам». Но Тимошенко пришла только к концу эфира (не хотела выступать перед Тягнибоком и Яценюком?), и начала требовать такого же времени, как давали другим лидерам оппозиции – Гриценко, Кириленко, Тягнибоку и Яценюку. На что Киселев возразил, мол, пришли бы в свою очередь, было бы время как у всех, а в цейтноте оказался бы Яценюк. А так… вышло как вышло. У программы есть лимит.

Нужно то, чего у нас нет, а что есть – не нужно

Сильная оппозиция нужна! – уверенно заявил Анатолий Гриценко – к власти пришла команда, которая работает в режиме лома… он был в правительстве Януковича, - там не привыкли более 20 секунд возражать лидеру.

Прессу пытаются засадить за забор, и даже если в Киеве поднимут тарифы в три раза – ничего не будет – поматюкаются на кухне и все.

Но с единой оппозицией проблема. Не потому Гриценко не пошел в комитет, что не хочет единой оппозиции, а потому, что не хочет быть в группе поддержки одной партии и одного лидера. Будет «убедительный ряд людей, способных объединиться на платформе» - тогда пожалуйста. Тут Гриценко озвучил три «не»: не допустить действий власти, направленных на массовое нарушение прав граждан, не допустить действий власти, направленных на ограничение и утрату суверенитета Украины, не допустить действий власти, которые создают угрозу национальной безопасности.

Но история украинской политики – это история предательств, доверия между лидерами нет, и кажется не будет никогда. «Значительная часть политиков» потеряла доверие людей (ФИО тех, кто не потерял, оратор разглашать не стал), поэтому «кому-то» придется отойти во второй ряд. Надо проверять себя на доверие людям, что Гриценко и делал во время избирательной кампании: «в зале, где собирается 500-600 человек задается вопрос: «У вас есть претензии к Гриценко?» - «Нет!», тогда продолжаем разговор по существу». (Что делать, если претензии есть, - осталось за рамками спича ).

И вообще за 77 дней своего президентства Янукович внес «нуль законопроектов», чтобы выполнить свою программу, а Гриценко – целых 10, но они никому не интересны. И это – вопрос к оппозиции: с чем она придет к власти. Вот сейчас пришла ни с чем…

А сейчас в стане оппозиции нет человека, которого все признали бы лидером. Поэтому надо втянуть когти и по очереди рулить Комитетом, но не таким как уже есть, а нормальным, где все будут равны. Но власть еще не сделала критической массы ошибок, чтобы люди разуверились, поэтому 100-тысячных выступлений в Киеве не будет.

Сотрудничать с властью нельзя, но надо

Власть и оппозиция – это такая корреспондентская пара: власть действует, оппозиция критикует и дополняет, - определил Вячеслав Кириленко. Но это по идее, а нынешняя власть оппозицию не замечает вообще и почти объявила ее враждебной силой. Вот говорила оппозиция, не надо ратифицировать, а власть не послушала. Позицию по Табачнику тоже никто не слышит, зато начали политические репрессии – хотят снять неприкосновенность к Грымчака и Парубия. На замечание Киселева, мол власть сделала вам большой подарок, Кириленко ответил «я не знаю», но если это не политические репрессии, то где ответ власти регионалам, которые били по головам коллег в Раде?

Судьба оппозиционной деятельности теперь будет решаться не в ВР, а значит все от профсоюзов и студентов до просто неравнодушных людей – вперед, в ряды сопротивления.

Вот повысит Азаров минимальные зарплаты раз в пять, предложит «советское общество» сытое, спокойное, не нервное… - заметил один из журналистов, - чем вы это перебивать будете? У Ющенко так и не вышло построить страну на одной только национальной идее.

Рецепт прост, – заявил Кириленко, - демократия и единство страны. А единство страны у нас как раз замешивается на экономике. В этом вопросе украинцы объединяются без проблем. А власть раскалывает общество попытками реванша в гуманитарных вопросах... Значит надо показать, что власть и оппозиция могут сотрудничать в вопросах экономической модернизации и повышения уровня жизни населения, - резюмировал Кириленко. Но бюджетной реформы в парламенте нет, налоговой – тоже, о социальной никто вообще не говорит. И где же новый подход новой власти? Нет! Только борьба против украинства. Значит Кириленко будет реагировать.

Тут он неожиданно признался, что и сам был при власти, но ему в голову никогда не приходило делать то, что делает новая власть. Однако, что завтра человек 300 «лягут на гранит» на Банковой, Кириленко не верит, и виновата в этом квелая политика прошлой власти. Виноваты все, кто имел отношение к прошлой власти, следовательно нужно выждать время – чтобы недоверие к ним ушло.

Из трех инвалидов Геракла не слепишь

Вопрос, объединится ли оппозиция, по мнению Олега Тягнибока, для страны никакого значения не имеет. Люди смотрят политические ток-шоу исключительно с целью получить ответ на вопрос: что делать? Потому что, придет момент, когда человек перестанет думать о своем желудке, и переключится на мысли о государстве. Вот когда люди почувствуют, что власть зашла к ним в хату и забирает то, что «они наплодили», вот тогда они и дадут «соответствующую реакцию».

Если искусственно объединить трех инвалидов – Геракла не выйдет! (Этот пассаж Тягнибока сорвал аплодисменты студии ) А сейчас объединенную оппозицию создают искусственно. Где бывшее большинство БЮТа и Нашей Украины? А ведь 10 депутатов, если захотят, могут остановить любое решение в парламенте, - заявил Тягнибок, сославшись на собственный депутатский опыт. И сегодня надо сделать инвентаризацию депутатов, которые «не могут стать тушками». Пусть будет железных 50, но пусть это будет 50 тех, на которых можно рассчитывать.

Студентов гнать на Майдан не время – там должны лежать десятки тысяч депутатов местных советов, которые сегодня договариваются со властью. Как бывший врач Тягнибок рекомендует: для 130-киллограммовых депутатов очень полезно, с точки зрения диетологии, вылезти из «Мерседесов» и полежать на Майдане. И обещает фотографии предателей развешивать на всех столбах с соответствующими надписями. А значит пора готовить основу для новой, третьей революции. Она будет такая, что Оранжевая покажется «детской песочницей».

Но лидер такой революции должен иметь право обращаться к народу, а если нынешние претенденты на роль лидера были при власти, и эту власть не использовали, то за ними народ не пойдет. Поэтому «Свобода» решила поддерживать любого, кто бы ни выступил против Януковича и за национальные ценности. Но никакого лидерства! Сейчас идет не идеологическая дискуссия, - заявил Тягнибок, - сейчас идет дискуссия борьбы. Революции проигрывались потому, что после них не было люстрации.

Но вместе бороться и вместе идти к власти – разные вещи. Вот будут выборы, тогда и поговорим про идеологию, - пообещал Тягнибок и заявил, что «национализм есть любовь».

Баррикад быть не должно, но если до этого дойдет, надо быть на них

Идет сложный процесс поиска взаимодействия с властью. У Арсения Яценюка нет сомнений, что просто так сесть и о чем-то договориться с Партией регионов практически невозможно. Поэтому для себя он поставил задачу: предлагать альтернативу, получать ее поддержку у людей, и через людей заставлять власть прислушиваться к оппозиции. ПР должна понять, что ее высокие рейтинги не вечны, и скоро начнут падать. Задача на сегодня – построить будущее, в этом Яценюк видит свою личную перспективу, и перспективу Украины в целом.

А Янукович только и ждет оппозиции, которая бросает яйца и зажигает дымовые шашки, - это ему выгоднее всего. Была бы полная процедура рассмотрения в Раде вопроса о ратификации харьковских соглашений, ему было бы намного сложнее. А так люди не понимают, за что воюем. Им не объяснили, что проблема не в Москве, а в Януковиче. Но то, что он нарушил при подписании Конституцию, надо доказывать. Быстрой победы Яценюк не обещает, а в итоге победа обязательно будет.

Союз с бизнесом сегодня самая большая опасность для оппозиции. С ними дела иметь категорически нельзя – они находятся под постоянным прессом власти.

А человек поддается искушениям, одно из которых – власть. Но Яценюк смог не поддаться, ведь ему предлагали кресло, а он отказался, а «кто-то» согласился… И теперь вопрос, «за что финансировать?» деятельность партии Яценюк сам себе задает каждое утро. Но сегодняшние партии – это сплошные бизнес-проекты, а сегодняшние фракции в парламенте – закрытые акционерные общества, а значит спасение независимой оппозиции – в публичной уплате членских взносов.

Главное не допустить баррикад. Но если диалога не выйдет и дойдет до крайностей, на них лезть придется за неимением другого выхода.

Как поведет себя Яценюк в отношении новь открытого уголовного дела против Тимошенко и в отношении тех уголовных дел, что вероятно появятся по итогам международного аудита деятельности экс-премьера?

Я уже себя повел, - заявил Яценюк. Направил запрос в Генпрокуратуру, чтобы объяснили, это – политический заказ, или действительно есть основания для преследования. Посмотрим, какой будет ответ. Но вообще-то это – «большой подарок Тимошенко». Яценюк не верит, что там есть правовые основания, но если есть, это – дело суда.

На последних выборах он прошел серьезную школу и понял, что в политике его гладить не будут. А оппозиция противостоит власти не потому, что что-то не нравится, а потому что никто не давал права узурпировать власть. В целом же Яценюк – оптимист, тут он сослался на царя Соломона и фразу «все пройдет».

(«Тимошенко села рядом с Тягнибоком в студии - фантастика!!!» - такая запись появилась в твиттере «Большой политики», когда лидер БЮТ расположилась в студии. Ведь во время последних митингов под Верховной Радой охрана и «ближники» Тимошенко «ширмочкой» сдвигались перед экс-премьером, стоило только выйти на сцену лидеру «Свободы». Чтобы не было совместных фото с маргиналом?)

Считать каждую копейку, потраченную властью

Перед Юлией Тимошенко Киселеву пришлось извиняться за дефицит времени. И не один раз. Лидеру БЮТ объяснили, что времени давали одинаково всем. Если бы она пришла в свою очередь (слово давали в алфавитном порядке), то в цейтноте оказался бы Яценюк. Ну а раз она опоздала (в тот вечер Тимошенко была сразу на двух ток-шоу – сперва у Шустера, после у Киселева), проблема со временем появилась у нее, ведь у каждой передачи есть лимит, ничего не поделаешь…

Тем не менее лидер «Батькивщины» не повелась на предложение опустить вступительное слово и сразу перейти к вопросам. А сначала поведала аудитории, что мнение, мол, Запад не реагирует на события в Украине, ошибочное. И лично принялась цитировать широко распространенное в СМИ пятничное заявление президента Европейской Народной партии с критикой команды Януковича. В очередной раз повторила справку о членах ЕНП: и Меркель, и Туск, и Берлускони, и Саркози, и Баррозу… Было похоже на то, что Юлия Владимировна пока не отвыкла от «премьерского» практически неограниченного эфира, и необходимости заполнять его широкими цитатами из документов и многократным повторением одной и той же мысли в разных видах. Аудитория тосковала…

Наконец экс-премьер перешла к вопросу дня: оппозиция, в ее видении, - это не только слово, но и возможность влиять на события. Но не одними митингами и выступлениями с трибун. Оппозиции нужен правовой инструментарий на случай если ситуация «разворачивается не так, как надо», и она решает «остановить власть».

Вот когда Тимошенко была при власти, они внесли в ВР закон об оппозиции, который давал меньшинству «широчайшие права». Поэтому Тимошенко желала бы видеть на эфире еще и представителей власти, а не «кастинг оппозиции». «Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет», - отшутился Киселев, - да не позови на этот эфир любого из присутствующих опять начались бы обиды...

Что касается объединения оппозиции, то свою вину как политика, не способного смириться со вторыми ролями, Тимошенко не признала. Об объединении в традиционном смысле речи не идет, и вообще не надо так ставить вопрос. На лидерство Тимошенко не претендует, нужна координация. Тут лидер БЮТ сослалась на свою «настолько высокую любовь к Украине», что лидерство, личные амбиции значения уже не имеют. Надо сесть за круглый стол и оттуда противодействовать власти.

В вопросе возбужденного против нее уголовного дела Юлия Владимировна высказалась категорично: уж если применять уголовный кодекс, то ко всем, и не только по итогам смены власти. Надо дать оппозиции Счетную палату, чтобы каждый день проверяла, «куда уходит каждая копейка». Счетной палате – право проводить следственные действия и обращаться в суд. А еще чтобы это происходило без санкции Генпрокуратуры. Пока власть будет бесконтрольной, она будет оставаться наиболее прибыльным бизнесом, резюмировала Тимошенко.

В ответ на замечание журналиста, что Юлия Владимировна после проигранных выборов ничего в себе не изменила – остались прежними риторика, жесты, стремление все держать под контролем, требовать наиболее удобного для себя формата даже в телепередачах… - Тимошенко заметила, что из проигранных выборов вынесла главный урок: больше не проигрывать. Потому что верит: ее команда на самом деле может изменить страну и дать Украине другое качество жизни. Вспомнила и о том, как выстояла в кризис, пожалела, что не смогла реализовать свою программу.

А Янукович сдает волости, как в фильме про Ивана Васильевича, поэтому Тимошенко не хочет ждать понедельника, чтобы точно узнать, какие документы будет подписаны. Ей не нравится отсутствие широкого общественного обсуждения межправительственных договоров до их подписания.

Отмечая заключенные Юлией Владимировной 19 января газовые соглашения, в Газпроме выпили все шампанское - не осталось ничего, парировал российский гость Алексей Бенедиктов… Тимошенко посмеялась с ним дуэтом...

Елена Перегуда

Фото Владимира Гонтара / УНИАН