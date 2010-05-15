Вопрос демонтажа памятника Сталину в Запорожье отдадут решать людям?

Вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО считает, что вопрос о демонтаже памятника Йосифу Сталину в Запорожье должна решать общественность.

Как передает корреспондент, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве по окончанию церемонии возложения венков к памятнику жертвам политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы».

«Вы знаете, какие были высказывания мэра, губернатора и общественности Запорожья. Думаю, что этот вопрос должен решаться общественностью», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

«Вы знаете эти события… знаете мое отношение к любым решениям, которые накаляют политическую ситуацию в Украине. А у нас сейчас задание другое – консолидировать Украину… расшатывание мощного корабля под названием Украина никому нельзя позволить», - сказал вице-премьер.

Также В.СЕМИНОЖЕНКО заверил, что со стороны власти совершается максимум возможного, «чтобы не было никаких провокативных вещей, которые умышленно делаются против Украины».