Вятрович: Табачник забыл о сотнях тысяч рассекреченных документов

Новый министр образования Украины Дмитрий ТАБАЧНИК «забыл» о сотнях тысяч рассекреченных документов, и решил вернуть в учебники историю советского образца. Но игнорирование фактов несовместимо с наукой и академической этикой, - считает историк Владимир ВЯТРОВИЧ. Об этом УНИАН сообщили в Центре исследований освободительного движения.

«Я опасаюсь, что в исполнении Д.ТАБАЧНИКА, учитывая тенденции в российской историографии, это будет повторение «Короткого курса истории ВКП (б)», написанного Иосифом Сталиным», - отметил историк.

В.ВЯТРОВИЧ убежден, что такими вопросами должны заниматься специалисты, историки нашей страны. Тем более, что речь идет об учебниках, которые являются одним из атрибутов государственности, вместе с флагом и гимном государства. Потому какое-то внешнее вмешательство в национальные учебники, по меньшей мере, странно, отметил специалист.

Нужно выводить эту проблематику в публичную плоскость, вести дискуссии и требовать от новой власти предотвращения пересмотра истории и учебников в угоду политической конъюнктуре.

“То, что делает нынешняя власть - лишь желание вернуть всех в учебники советского образца, - считает В.ВЯТРОВИЧ. - Эти взгляды давно устарели, не отвечают новейшим исследованиям историков и давно опровергнуты сотнями тысяч рассекреченных архивных материалов. Именно на этой базе ранее и были обновлены учебники и школьные программы”.

Как сообщал УНИАН, 13 мая 2010 г. министр образования и науки Украины Д.ТАБАЧНИК во время видеомоста Киев-Москва заявил, что Украина и РФ до конца 2010 года подготовят общее учебное пособие для учителей истории.

«У нас есть интересные наработки относительно создания общего учебного пособия для учителей истории и обществоведения. У нас достаточно разные программы, и я понимаю, что это весьма маниловская идея - создать общий учебник, потому мы начнем с учебного пособия для учителей», - сказал Д.ТАБАЧНИК. При этом он отметил, что в пособии будут изложены разные точки зрения на «некоторые сложные процессы».