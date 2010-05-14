Кармазин спрашивает про «19 заводов, розданных при Кинахе и Януковиче»

Вице-премьер-министр оппозиционного правительства, народный депутат Юрий КАРМАЗИН призвал прекратить в Украине политику двойных стандартов, политическое преследование и политические провокации.

Об этом он сказал сегодня с парламентской трибуны, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Я хочу напомнить, что уголовное дело, которое реанимируют против политического лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО, было прекращено, более того, четыре профильных комитета Верховной Рады - по вопросам правовой политики, по вопросам борьбы с оргпреступностью и коррупцией, Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и Комитет по вопросам Регламента своими решениями однозначно квалифицировали тогда представление относительно ТИМОШЕНКО как выполнение политического заказа с целью дискредитации лидера фракции БЮТ», - отметил он.

Ю.КАРМАЗИН подчеркнул, что, согласно выводам этих комитетов, представление не содержит никаких доказательств вины Ю.ТИМОШЕНКО и является беспрецедентно безграмотным и абсурдным с правовой точки зрения документом.

«Депутаты, напоминаю вам, пришли к выводу тогда, что представление свидетельствует о наличии в действиях должностных лиц Генеральной прокуратуры признаков преступления, предусмотренной статьей 372 Уголовного кодекса Украины, привлечение заведомо невинного к уголовной ответственности с искусственно созданными доказательствами обвинения», - сказал он.

«Я спрашиваю сегодня у генерального прокурора МЕДВЕДЬКО: где уголовное дело против тех лиц, о которых идет речь? Нет такого уголовного дела. Я тогда спрашиваю: где уголовные дела по тем делам, которые мы сегодня рассматривали, где 19 заводов стоимостью около двух «Криворожсталей» были розданы за призрачные деньги, потому что никто и ничего не получил. Напоминаю вам, что премьер-министром сначала был КИНАХ, а затем был ЯНУКОВИЧ во время того, как раздавалось все это», - отметил Ю.КАРМАЗИН, добавив, что нужно отходить от практики применения двойных стандартов.

Ю.КАРМАЗИН также призвал власть соблюдать украинское законодательство. «Пусть вспомнят Президент и премьер о нарушениях со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления Конституции и законов Украины, прав и свобод человека и гражданина, и это также является угрозой национальным интересам и национальной безопасности Украины», - сказал он.