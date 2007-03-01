В Киеве состоится международная конференция «Новая Украина в новой Европе»

2 марта в Киеве в 9.30 в конференц-зале гостиницы “Radisson SAS” (ул. Ярославов Вал, 22) будет проходить международная конференция «Новая Украина в новой Европе».

Организаторами конференции является Фонд «Общественность», Институт Евро-Атлантического сотрудничества и Представительство Европейской Комиссии в Украине.

Инициатором и председателем оргкомитета конференции является советник Президента Украины Олег РЫБАЧУК. В конференции примут участие министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ, бывшие министры иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК и Константин ГРИЩЕНКО, государственный секретарь Министерства иностранных дел Словакии Диана ШТРОФОВА, председатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ, советник Президента Украины Владимир ГОРБУЛИН, председатель Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания Эдуард ПРУТНИК, певец Святослав ВАКАРЧУК, писательница Оксана ЗАБУЖКО, представители иностранного дипломатического корпуса и общественные лидеры.

На протяжении конференции состоятся брифинги О.РЫБАЧУКА и Д.ШТРОФОВОЙ.

Целью конференции является консолидация усилий украинских «еврооптимистов» - политиков, экспертов, общественных лидеров, деятелей культуры и искусства, которые видят проект будущего Украины в ее качественном превращении в современное европейское государство с соответствующими политико-правовыми, общественными и культурными атрибутами.

Аккредитация СМИ проводится на месте.