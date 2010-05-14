Медиакомпанию с активами в Украине возглавил бывший сотрудник Кремля

В команде United Media Holding - новый топ-менеджер.

С мая 2010 года на пост генерального директора группы компаний United Media Holding назначен Александр Страхов.

«UMH – это международная, публичная компания с большими активами в Украине и стремительно растущими активами в Российской Федерации. Высокая оценка стратегии, которую демонстрирует компания в последние несколько лет, и личный опыт сотрудничества с руководством UMH в разных проектах стали основными факторами, которые повлияли на мой выбор присоединится к команде компании», - сказал генеральный директор UMH Александр Страхов.

«Основные задачи, поставленные перед господином Страховым в группе компаний UMH – это, прежде всего, повышение операционной эффективности и развитие бизнеса группы в Российской Федерации, а также взаимодействие с инвесторами и подготовка компании к выходу на IPO, который запланирован на 2012-2013 год», - рассказал президент группы компаний United Media Holding Борис Ложкин.

Александр Страхов имеет большой опыт управленческой и организационной работы в средствах массовой информации. До назначения на пост генерального директора компании United Media Holding, Александр Страхов был генеральным директором медиахолдинга Media3 в Российской Федерации, в состав которого входят «Аргументы и факты», газета «Труд», розничные сети, типографии, работал в ИД «Комсомольская правда» (Россия), в Администрации Президента Российской Федерации.

Александр Страхов включен в резерв управленческих кадров под патронатом Президента России.

Справка. United Media Holding (UMH) — международная диверсифицированная мультимедийная компания. С мая 2008 года входит в листинг Франкфуртской фондовой биржи. В состав United Media Holding входит группа компаний «Украинский Медиа Холдинг» и издательский дом «Популярная пресса», управляющий бизнесом в России и Казахстане. Президент компании - Борис Ложкин.