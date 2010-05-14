В БЮТ говорят, что Украина может потерять ГТС уже в понедельник-вторник

Вопреки своим публичным заявлениям, нынешняя власть готовится отдать России украинскую газотранспортную систему. Об этом в эфире «5 канала» заявил член оппозиционного правительства, народный депутат Украины (БЮТ) Остап СЕМЕРАК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Реформы и Порядок”, по его словам, представитель властной коалиции, народный депутат Украины Василий КИСЕЛЕВ внес в парламент проект закона, который предусматривает отмену той части Закона Украины «О трубопроводном транспорте», которая запрещает какую-либо реорганизацию и приватизацию государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта, отчуждение, передачу с баланса на баланс, в уставный фонд других юридических лиц, в концессию, аренду, лизинг, в управление основных фондов и акций этих предприятий, а также основных фондов и акций НАК «Нафтогаз Украины», дочерних и основанных ею предприятий и газохранилищ.

«Последней преградой для команды ЯНУКОВИЧА на пути к сдаче нашей газотранспортной системы и вообще всего газового хозяйства является этот закон, внесенный Блоком Юлии Тимошенко и принятый в 2007 году», – отметил О.СЕМЕРАК.

Он прогнозирует, что этот законопроект, возможно, 14 мая, возможно, 18 мая будет поставлен на голосование. “И не исключено, что мы получим «сюрприз»: когда Президенты (Украины и России) встретятся в понедельник или во вторник, Украина потеряет свою газотранспортную систему», – отметил О.СЕМЕРАК.

«И не нужно рассказывать, что это есть благо для Украины, что это альтернатива «Южному потоку». Это есть угроза потери нашей стратегической собственности, и я предостерегаю Партию регионов от таких непродуманных шагов», – подчеркнул член оппозиционного правительства.

Справка УНИАН. На сайте ВР сообщается о регистрации проекта закона о внесении изменений в часть четвертую статьи 7 Закона Украины "О трубопроводном транспорте" (относительно предприятий магистрального трубопроводного транспорта), внесенного В.КИСЕЛЕВЫМ.

Однако текст проекта не обнародован.