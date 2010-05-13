Миллер: объединение Газпрома и Нафтогаза - абсолютно прагматичное решение

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексеи МИЛЛЕР заявляет, что предложение объединение «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» не связано с созданием газотранспортного консорциума.

Как сообщили УНИАН в управлении информации российской газовой компании, об этом А.МИЛЛЕР заявил сегодня после рабочей встречи с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО в центральном офисе ОАО «Газпром».

Сообщается, что стороны обсудили вопросы, связанные с предложением председателя правительства РФ Владимира ПУТИНА об объединении ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

«Объединение «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» - абсолютно прагматичное решение. Эта идея обусловлена общей историей развития газовой отрасли наших стран, в частности - единым газотранспортным комплексом, созданным еще во времена СССР. Поэтому естественно, что модернизация ГТС Украины должна идти в тесной увязке с развитием Единой системы газоснабжения России», - сказал А.МИЛЛЕР. При этом он напомнил, что 30 апреля председатель правительства РФ В.ПУТИН в Сочи сделал украинской стороне предложение об объединении «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины».

«Сегодня на встрече эти предложения мы обсудили чуть более подробно», - сказал он.

По его словам, украинская ГТС изначально создана для транспортировки российского газа в Европу. А, как известно, любая труба является ценным активом, только если она заполнена газом, добавил он.

При этом А.МИЛЛЕР подчеркнул, что предложение об объединении никак не связано с идеей создания газотранспортного консорциума на трехсторонней основе с участием России, Украины и европейских компаний.

«Это другое предложение – более глобальное, более масштабное», – сказал он.

А.МИЛЛЕР уверен, что объединение двух компаний станет важной составляющей повышения энергобезопасности Европы наряду с диверсификацией маршрутов поставки российского газа в Европу.

«В этой связи наши планы по строительству «Южного потока» остаются неизменными. Мы планируем, что к 31 декабря 2015 года появятся значительные газотранспортные мощности по поставке российского газа по новому экспортному коридору», – подчеркнул он.