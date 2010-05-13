В ГАИ уверены, то заторов по пути кортежа Януковича стало меньше

Руководство ГАИ уверено, что количество заторов в Киеве вследствие проезда кортежа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА от места жительства на работу уменьшилось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил начальник Государственного департамента ГАИ МВД Украины Валерий ЛОЗОВОЙ.

«Пока сейчас на данный момент не возникает заторовых ситуаций, которые возникали в первое время», - сказал В.ЛОЗОВОЙ, добавив, что сегодня ГАИ минимизировала количество постов по пути следования главы державы, оставив их в основном на перекрестках, «где производится развод транспорта».

Вместе с тем, руководитель ГАИ напомнил, что согласно указу Президента во время следования его кортежа остановка транспортных средств производится максимум за 10 секунд до прохода колонны, а движение возобновляется в течение трех минут после того, как кортеж проехал.