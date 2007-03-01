Янукович наехал на министров, неадекватно реагирующих на Ющенко и Тимошенко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что на сегодня существует не совсем понятная реакция правительства на критику со стороны Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня, открывая заседание правительства.

“Чувствую, что у нас иногда не совсем понятная реакция правительства на критику, звучащую со стороны Президента да и со стороны оппозиции”, - отметил он.

При этом В.ЯНУКОВИЧ заявил, что правительство должно сделать выводы и осознать, что “Президент имеет право критиковать, имеет право Президент спросить, а мы должны отчитываться”.

Как подчеркнул премьер-министр, если правительство сделало ошибку, то оно должно ее признавать.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, правительство всегда будет на острие атак и со стороны политических сил, и со стороны граждан. “Всегда лучше было критиковать, чем делать, мы никогда не будем идти популистским путем, как бы тяжело ни было смотреть людям в глаза, когда мы не решаем своевременно вопросы, но мы должны говорить правду и признавать ошибки”, - сказал он.

При этом премьер-министр добавил, что сейчас существует вопрос относительно необоснованных тарифов на услуги ЖКХ, который должен быть решен.