Пресс-тур на Международный детский теннисный турнир им. Юрия Кравченко

17 мая состоится пресс-тур, посвященный открытию 3-го Международного детского теннисного турнира имени Юрия Кравченко. Турнир, по традиции, проходит в теннисном клубе CAMPA (г. Буча, Киевская область) с 17 по 22 мая 2010 года.

Сбор журналистов 17 мая в 10.30 возле УНИАН (ул. Хрещатик,4). Трансфер: УНИАН-СAMPA-УНИАН (возвращение - в 15.00).

Перед официальным открытием турнира состоится пресс-конференция, в которой примут участие:

Андрей Медведев – почетный вице-президент Федерации тенниса Украины, в прошлом - четвертая ракетка мира;

Герман Беньяминов – первый вице-президент Федерации тенниса Украины;

Леонид Буряк – главный тренер сборной Украины по футболу (1996 – 2000, 2003 – 2005);

Виктория Шувайникова, директор турнира;

Ирина Кравченко – почетный президент Благотворительного Фонда им. Ю.Кравченко.

После завершения пресс-конференции состоится фуршет, на котором представители СМИ в неформальной обстановке смогут пообщаться с легендами отечественного спорта Андреем Медведевим и Леонидом Буряком.

Международный детский теннисный турнир имени Юрия Кравченко - это единственный в Украине турнир для детей, который обозначен в сетке Европейской федерации тенниса (Tennis Europe). В этом году в соревнованиях примут участие 80 теннисистов из Украины, Израиля, Литвы, Туркменистана, Молдовы, Беларуси, России, Германии, Великобритании. Соревнования проходят под эгидой Федерации тенниса Украины. Перед началом турнира состоится показательный сет между Андреем Медведевим и Леонидом Буряком, а маленькие спортсмены примут участие в мастер-классе от украинской теннисной легенды.

Организатор турнира – Благотворительный фонд им. Ю.Кравченко.

Юрий Кравченко – министр внутренних дел с 1996 по 2001 гг., который трагически погиб в 2005 году. Теннис был его большим увлечением, и развитие этого вида спорта в Украине происходило при его непосредственном участии. Ю.Кравченко считали одним из самых сильных теннисных любителей в стране. Он регулярно оказывал помощь Федерации тенниса Украины. Особое внимание он уделял соревнованиям при участии маленьких спортсменов.

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