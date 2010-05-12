Москва и Киев обсуждают действия ЧФ РФ в случае конфликта с другой страной

Россия и Украина обсуждают порядок действий Черноморского флота РФ в случае конфликта с третьими странами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве сообщил официальный представить Министерства иностранных дел РФ Андрей НЕСТЕРEНКО.

В частности, отвечая на вопрос, есть ли какие-то подвижки в наведении порядка в действиях Черноморского флота при конфликте с какими-либо странами, например, как это было с Грузией, А.НЕСТЕРЕНКО сказал: «По этой проблеме наши контакты с украинскими партнерами продолжаются».

«Мы находим общий язык в решении этих вопросах. Это свидетельствует о том, что произошел разворот в лучшую сторону в нашем взаимопонимании с украинскими коллегами и в целом в наших двусторонних отношениях», - сказал он.

А.НЕСТЕРЕНКО сообщил, что по итогам консультаций будет предоставлена развернутая информации.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля в МИД РФ по результатам заседания Подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины сообщили, что Украина и РФ значительно продвинулись вперед в выработке документа по вопросам согласования порядка перемещений воинских формирований ЧФ РФ по территории Украины вне мест их дислокации.

Также сообщалось, что в военно-политической сфере стороны согласовали текст межправительственного договора о взаимодействии при проведении инспекционных мероприятий в местах дислокации воинских формирований российского флота по многосторонним международным документам в области разоружения. Продолжается работа над проектами двусторонних соглашений о действиях сторон в кризисных ситуациях; о взаимодействии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в местах дислокации Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.