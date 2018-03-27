Черновецкий пообещал киевлян озолотить. Иначе он не будет мэром

Леонид Михайлович сегодня не в настроении. Это чувствовалось с самого начала пресс-конференции - когда его заместитель Николай Георгиевский (который был заместителем городского председателя еще при Омельченко) сидел за столом с выражением лица, словно у него болел зуб. И потом - когда вместо мэра в зал пришел еще один его заместитель, и все ожидавшие Самого лично, с удивлением переглянулись.

Но Черновецкий все-таки прибыл - с почти получасовым опозданием. Поговорил по мобильному, пока заместители послушно замолчали (“у меня срочный звонок!”) да и начал СВОЮ пресс-конференцию.

Резко сменил тему пресс-конференции, от чего “зуб” Георгиевского “разболелся” еще больше. Леонид Михайлович не был таким улыбчивым, как его привыкли видеть. Скорее - слишком серьезным и даже резковатым.

Он сетовал на прошлую власть, которая “ненавидела бизнесменов” (зуб заместителя начало еще сильнее дергать) и его в том числе. Дальше казалось, будто экс-банкир продолжает свою предвыборную кампанию. Он обещал создать комфортные условия для развития столичного бизнеса, ста крупнейшим он уже отправил письма с выражением поддержки. Правда, предпринимательницу, которая тут же подошла к нему с письмом-просьбой он переадресовал: “Я буду рассматривать все в рабочем порядке, отправьте мне это по почте - письмо рассмотят мои заместители”.

“Предвыборная” риторика мэра продолжилась обидой за простых киевлян: мол, некомфортно жить простым людям на зарплату, меньше прожиточного минимума, рядом с миллионерами и миллиардерами! «Эти люди платят любые деньги, они их не считают, потому что много зарабатывают, а обычные киевляне от этого страдают. Это болезнь не только Киева. Я не позволю, чтобы 80% киевлян страдало от совместного проживания с миллиардерами и миллионерами!” Леонид Михайлович предложил выплачивать им 80% материальную компенсацию и заявил, что это его принципиальная позиция: “...такое решение будет воплощено в жизнь или я уйду с должности председателя (города)». По его мнению, вопрос, кому и сколько будут платить, будет решать городской совет. Сначала, сказал он, были предложения о фиксированной сумме - 5- или 100 грн. “Но мне это не нравится”, - добавил городской председатель.

От УНИАН: даже если компенсация для упомянутых 80% киевлян будет выплачиваться по схеме “100 гривен на одного человека ежемесячно”, получится около 2,5 миллиардов гривен, что составляет около седьмой части годового бюджета города.

Комментируя очередной выпад представителя БЮТ в Киевсовете Михаила Бродского в его адрес, мэр сказал: “Бродский говорит разные глупости, чем компрометирует БЮТ... Мне грустно... Я его простил, но любая его ложь с позавчерашнего дня будет получать юридический ответ”.

Потом Черновецкий вдруг обнаружил комплекс фотомодели, обратившись к фотографам и операторам: “Не нужно меня слева снимать! Если можно... Можете снимать оттуда”, - указал он место фотокоррам где-то посредине зала.

Явно не настроенный к последующему общению с журналистами, мэр быстро покинул зал и ни разу не остановился ответить на многочисленные вопросы. “Это вам не Сан Саныч...”, - послышалось в коридоре.

Дмитрий Стаховский