Азаров о тарифах, досрочных выборах, инфляции, Универсале и украинском языке

О передаче НКРЭ формирования коммунальных тарифов для населения

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ называет абсурдной идею о передаче Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) функции формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Об этом Н.АЗАРОВ сообщил сегодня в эфире радио «Эра».

«Эта идея абсурдна, потому что в разных регионах разные условия. В одном городе, например, мусор вывозят за 20 километров, а в другом есть мусороперерабатывающий завод. В одном городе работают котлы 18-года производства. В другом – современные и ресурсосберегающие. Условия настолько разнообразны, что невозможно определить единые цены», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, единым механизмом для установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги может быть норма рентабельности организаций, предоставляющих услуги. «Например, прибыль не должна превышать 5%. Нулевой уровень мы не можем установить, потому что организациям необходимо направлять средства на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры», - пояснил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил вывести Национальную комиссию регулирования электроэнергетики из подчинения Кабинета министров и предоставить ей право формировать тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения. Правительство возложило функцию контроля формирования коммунальных тарифов на Государственную инспекцию по ценам.

О необходимости регулярных встреч Президента и правительства

«Президент должен регулярно встречаться с представителями правительства, чтобы знать проблемы, которые есть в стране, а не слушать своих советников. Он должен регулярно заслушивать доклады представителей правительства. Он должен жить теми проблемами, которые стоят перед страной», – сказал Н.АЗАРОВ.

Первый премьер-министр уточнил, что за время деятельности правительства Виктора ЯНУКОВИЧА «не было ни одной такой встречи».

Н.АЗАРОВ также напомнил, что и в прежние годы происходили дискуссии между правительством и Президентом Леонидом КУЧМОЙ. «Дискуссии были очень острыми, но не публичными. Были серьезные противоречия. Не всегда нам нравились решения Л.КУЧМЫ, и мы отстаивали свои позиции и добивались – в ряде случаев уступали Президенту, в ряде случаев – Президент уступал нам. Но у нас была абсолютно нормальная работа между правительством и Президентом. Никто и знать не знал, какие дискуссии велись», – добавил он.

Об украинском языке Николай АЗАРОВ считает незаслуженными упреки в свой адрес о незнании украинского языка. Об этом Н.АЗАРОВ он сказал, отвечая на вопрос радиослушателя о том, почему первый вице-премьер-министр до сих пор не выучил государственный язык.

«Я не хочу отвечать на этот вопрос. Обидно слушать такие вопросы. Не надо меня упрекать куском хлеба. Я работаю достаточно много и я считаю, что я свой хлеб отрабатываю», - сказал Н.АЗАРОВ.

О досрочных парламентских и президентских выборах Руководство Партии регионов не инициировало законопроект о назначении на 30 сентября досрочных парламентских и президентских выборов.

«Руководство Партии регионов не принимало таких решений. Но я могу понять членов партии и политсовета партии, которые высказываются в таком ключе. Почему? Да просто нас обижают, рассказывая, что мы боимся досрочных выборов. Да ничего мы не боимся досрочных выборов!», - сказал Н.АЗАРОВ.

Первый вице-премьер подчеркнул, что Партии регионов «за страну обидно». По его словам, с момента предыдущих выборов прошел почти год, а «вся страна колотится и не может никак стать на путь стабильности, на путь нормальных условий жизни».

«Мы не боимся никаких досрочных выборов и говорим, предупреждаем, что если вы нас принудите к этому, то выборы будут общими. На эти выборы мы, безусловно, пойдем, у нас есть силы для этого. У нас есть что рассказать людям и, слава Богу, что люди рассуждают не так, как рассуждают некоторые лидеры оппозиции», - подчеркнул он.

Вместе с тем, Н.АЗАРОВ не уверен в том, что политические силы, призывающие к проведению досрочных выборов, подталкивает Президент Украины. «Он сам (Президент Виктор ЮЩЕНКО – УНИАН) не высказывается в этом ключе. Но его политическая сила «Наша Украина» активно ведет линию за досрочные выборы», - отметил вице-премьер.

Он посоветовал «Нашей Украине» «хорошенько подумать, потому что люди вряд ли поддержат такое решение». «И вряд ли они вообще в парламент пройдут при таком их сегодняшнем рейтинге. Но если Президент не будет фактором стабилизации ситуации, то действительно встанут очень серьезные вопросы, как дальше жить и что изменят парламентские выборы при таком курсе президентского Секретариата», - предположил Н.АЗАРОВ.

«В интересах страны – консолидированная работа Президента и правительства. И мы действительно достигнем серьезных результатов. Сомнений никаких нет – результаты семи месяцев показывают, что мы будем жить значительно лучше. Программа деятельности правительства, которой, как говорят, нет, предусматривает за 4 года рост реальных доходов населения в 1,5 раза», - сказал первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель председателя фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ заявил, что 2 марта в Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект о проведении 30 сентября досрочных парламентских и президентских выборов. Об Универсале национального единства и евроинтеграции

Первый вице-премьер-министр утверждает, что Партия регионов выполняет обязательства, предусмотренные Универсалом национального единства.

«Я не знаю, почему его считают невыполненным? Если рассматривать главный итог Универсала – достижение Украиной высоких темпов экономического развития, то как раз этот пункт выполнен. Мы вышли на траекторию достаточно высоких темпов экономического развития», - сказал Н.АЗАРОВ.

Первый вице-премьер также считает, что Украина более существенно продвинулась к европейской интеграции. «Мне кажется, что сейчас мы к Европе ближе, чем год назад. Поэтому нельзя так огульно говорить, что мы не выполняем Универсал и не собираемся выполнять. Мы его выполняем и будем выполнять. Однозначно», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 февраля, в интервью информационному агентству «Ассошиейтед Пресс» Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил разочарование тем, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ не выполнил ни одного положения Универсала национального единства. «То, что до сегодняшнего дня В.ЯНУКОВИЧЕМ не выполнено ни одно положение Универсала (национального единства), конечно, меня разочаровывает...Я убежден, что первый, кому нужен такой документ – это самому премьер-министру. Но если у премьера другое мнение, я могу об этом только сожалеть», – сказал Президент.

Об инфляционных ожиданиях

Как министр финансов Украины Николай АЗАРОВ считает, что заявления Президента ЮЩЕНКО о невозможности удержания инфляции в течении года на уровне 7,5% увеличивают инфляционные ожидания.

«У нас на этот год заложены параметры инфляции на уровне 7,5%, а Президент заявляет, что это невозможно. Вот как я, будучи, скажем, обывателем, который не следит за ситуацией в экономике, за решениями правительства, могу оценить это заявление?», – сказал Н.АЗАРОВ.

По его мнению, первой реакцией обывателя на такое заявление главы государства будет стремление создать запасы определенных товаров и продуктов. «По сути дела, такой сигнал Президента – это дестабилизация финансовой ситуации в государстве. А мы говорим - нет, мы удержим инфляцию. И выйдем на уровень 7,5%, максимум 8%. И это требует от правительства максимум усилий и колоссальной работы», - подчеркнул первый вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует, что инфляция в 2007 году составит 11-12%. Ранее первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК заявлял, что Секретариат прогнозирует инфляцию по итогам 2006 года на уровне 12%.