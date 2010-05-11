Сумские сторонники Яценюка не вошли в Комитет защиты Украины

Сумская областная организация партии «Фронт перемен» опровергает сообщение в ряде СМИ о своем вхождении в Комитет защиты Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, сегодня в некоторых средствах массовой информации появилось сообщение о том, что 9 мая во время учредительного собрания сумского Комитета защиты Украины к нему присоединилась Сумская областная организация партии «Фронт перемен».

Сумской «Фронт перемен» подчеркивает, что во время учредительного заседания Комитета защиты Украины действительно присутствовал председатель областной организации партии Николай КЛОЧКО, но он не подписывал никаких документов.

«Наша позиция такова: нужно различать Комитет защиты Украины и Комитет защиты отдельных политиков. Мы не собираемся быть причастными к бутафории», – заявил Н.КЛОЧКО.