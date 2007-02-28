Ивченко советует Корняковой изучить законы и прекратить “заказухи”

Народный депутат, экс-председатель НАК “Нафтогаз Украины” Алексей ИВЧЕНКО заявляет о намерении добиваться возбуждения уголовного дела против заместителя генерального прокурора Татьяны КОРНЯКОВОЙ за клевету.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, об этом А.ИВЧЕНКО сказал, комментируя информацию Т.КОРНЯКОВОЙ о том, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении него по факту увеличения расходов на поощрительные выплаты руководству компании.

По словам А.ИВЧЕНКО, “предыдущее дело, возбужденное против меня, отменено судами - и районным, и апелляционным - как незаконное, безосновательное и политически предвзятое. Почему об этом не говорит КОРНЯКОВА?”.

То же, по убеждению А.ИВЧЕНКО, будет и этим уголовным делом: “это дело, как и предыдущее, будет отменено решением суда”.

“О каких государственных средствах - как об этом заявляет КОРНЯКОВА - идет речь? Пусть КОРНЯКОВА сначала изучит, что такое “государственные средства”. Ведь в данном случае именно она и использует государственные средства для того, чтобы меня оболгать. Заместитель генпрокурора получает зарплату из государственного бюджета, который, кстати, пополняет в том числе и НАК “Нафтогаз”, - отметил А.ИВЧЕНКО.

Он заметил, что “Нафтогаз” никогда не пользовался государственными деньгами, “поскольку что это - хозяйничающий субъект, который зарабатывает деньги, поэтому никаких государственных денег в “Нафтогазе” никогда не было и нет”.

“Татьяна КОРНЯКОВА сначала должна четко изучить законы, во-первых, а во-вторых - прекратить выполнять политические “заказухи”, - убежден народный депутат.

“В соответствии с коллективным договором, “Нафтогаз” обязан выплачивать своим сотрудникам премии, - разъяснил А.ИВЧЕНКО. - Это обязательство стоит отдельным пунктом в договоре. Если бы правление “Нафтогаза” не выплачивало людям заработную плату и премии - по этому поводу Генпрокуратура действительно могла бы возбудить уголовное дело”.

“Думаю, уголовное дело следует открывать в отношении КОРНЯКОВОЙ - за клевету. И я этого буду добиваться, - заявил А.ИВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 января, Т.КОРНЯКОВА заявила, что Генпрокуратура 27 февраля возбудила уголовное дело в отношении прежнего руководителя НАК «Нафтогаз Украины» по факту увеличения расходов на поощрительные выплаты руководству компании.

По ее словам, только в период с ноября 2005 года по март 2006 года бывший председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» и его четверо заместителей получили вознаграждений на сумму 700 тыс. грн.

«В результате таких действий только за первое полугодие 2006 года фонд оплаты труда на поощрительные выплаты увеличился на 3,2 млн. грн. По этому факту 27 февраля в отношении бывшего руководителя предприятия возбуждено уголовное дело», - сказала она.