Вехи недели. Тимошенко призывает спасать Украину, Янукович ждет Медведева

Лидер БЮТ поднимает сторонников на борьбу с Януковичем. Тот готовится к очередной порции договоренностей с РФ… Литвин думает, что количество перебежчиков возрастет…

Юлия Тимошенко сделала небольшой перерыв в политической активности только в День Победы, понимая, что 9 мая политические лозунги и призывы неуместны. В остальные майские дни Юлия Владимировна выполняла что-то вроде обязательной программы: побывала в западных и центральных регионах страны, где попыталась поднять народ на борьбу против правящего режима. Она предложила депутатам разных уровней от БЮТ ставить подписи под требованием импичмента президенту Януковичу и проведения досрочных парламентских выборов. Видимо, это и будет тест на генетическое соответствие критериям соратника Тимошенко. Юлия Владимировна в регионах, поддержавших ее на президентских выборах, с максимальной искренностью обещает провести чистку бютовских рядов, гарантируя, что никогда больше не привлечет под свои знамена предателей и перебежчиков.

Кульминацией оппозиционной активности стало заседание Комитета защиты Украины (КЗУ) 10 мая, по факту превратившееся в расширенную встречу лидера БЮТ со своими союзниками. Все оппоненты Януковича, имеющие точку зрения, не совпадающую с взглядами Юлии Владимировны, встречу в Союзе писателей проигнорировали. Их можно понять: сначала Тимошенко объявила себя лидером оппозиции, а теперь согласилась «на равных» заседать за круглым столом. Едва не испортил обедню Анатолий Гриценко: лидер «Гражданской позиции» призвал экс-премьера покаяться за ручные методы управления экономикой. Чего-чего, а вот каяться лидер БЮТ предпочитает в кульминационные моменты своей карьеры преимущественно с прицелом на будущее. А пока кроме митинга, запланированного на 11 мая, Тимошенко призывает организовать 17 мая «горячий прием» российскому президенту Дмитрию Медведеву и требует от власти подробного отчета о будущих уступках национальных интересов в пользу России.

Как уже было сказано, к КЗУ не присоединились участники оппозиции, не считающие себя «подкаблучниками» лидера БЮТ. Виктор Ющенко делегировал на заседание «няню Веру» Ульянченко, не обладавшую полномочиями подписывать какие-либо документы. Сам экс-президент, по всей видимости, отдыхает от трудов праведных. Лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк, продолжающий оппонировать власти преимущественно в одиночном разряде, также не удостоил своим вниманием заседание комитета. Не появился на Банковой и Вячеслав Кириленко.

После заседания Комитета защиты Украины создалось ощущение, что вся политика в Украине сосредоточена в пределах одной улицы – Банковой, на которой расположены и Союз писателей, и президентская Администрация. Очень удобно для предстоящей политической борьбы. Вот только декларируемая Тимошенко готовность вывести на улицы сотни тысяч сторонников пока что вызывает сомнения.

Президент Янукович больше был сосредоточен на праздновании Дня Победы, которое во время парада в Киеве напоминало режимное мероприятие со строгими нормами допуска. Однако Виктор Федорович нашел возможность высказаться в адрес оппозиции, заметив, что Тимошенко скоро всей стране будет предлагать дымовые шашки. Янукович грозным тоном (похоже, эти нотки он репетировал на протяжении пяти лет) пообещал не допустить раздувания гражданского конфликта.

Освоивший вместе со спикерским ремеслом профессию бухгалтера, Владимир Литвин насчитал ущерб от действий оппозиции, протестовавшей против ратификации Харьковских соглашений, на сумму больше одного миллиона гривен (видимо, с учетом полагающегося отката). Владимир Михайлович дал понять, что компенсировать нанесенные сессионному залу Верховной Рады повреждения будут сами парламентарии.

Надо сказать, что Литвин не без удовольствия отмечает, что попытки Юлии Тимошенко спровоцировать роспуск Верховной Рады будут только увеличивать численность парламентской коалиции. Спикер утверждает, что подавляющее большинство народных депутатов хотят нормально работать, а не устраивать рукопашные, не отходя от рабочего места. Сегодня мало кто сомневается, что парламент шестого созыва отработает положенный законом срок до осени 2012 года, поскольку досрочные парламентские выборы для многих нардепов означают расставание с теплым креслом.

Несколько неожиданно напомнил о себе Леонид Кучма – признанный специалист по украинско-российским отношениям. Экс-президент неприятно поражен, что украинское руководство не нашло возможности закрепить стоимость аренды баз Черноморского флота в договоренностях с Россией. Леонид Данилович не без сарказма отметил, что Янукович уступает российскому тандему, самому же Кучме, как известно, удавалось избежать явной сдачи интересов Украины.

Евгений Магда