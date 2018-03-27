Виктор Янукович публично попросился в коалицию (фото)

Было бы преувеличением говорить, что Виктор Федорович прибавил в публичности, хотя, он, конечно, похудел и костюм, может и не Бриони, но сидит на нем отлично. В своих выступлениях он по-прежнему не заканчивает предложений, иногда пропускает глаголы–связки, местами злоупотребляет словами «конкретно» и «как говориться».

Но отношение к нему сейчас у журналистов другое. Может, сказывается приличный процент голосов, собранный на выборах, может, дает знать несколько разочаровавший «оранжевый год», а, может, просто журналистам понравилась его несколько первобытная манера выступления.

И потом, у него даже появились свои перлы. Конечно, Виктору Федоровичу пока далеко от классика политического афоризма Черномырдина, но ничего: потенциал у него неслабый.

Собственно, пресс-конференция лидера Партии Регионов, которая прошла в кинотеатре «Зоряный», носила скорее «регламентный» характер. Она была посвящена итогам заседания политсовета партии.

По дороге в пресс-центр пришлось увидеть Святослава Пискуна и Татьяну Засуху, которые подчеркнуто демонстративно что-то обсуждали. Стройными рядами во дворе кинотеатра стояла почти вся фракция Регионов. По ошибке я зашла не в те двери, попала в бар и обнаружила там «регионалов», которые потягивали «Хеннеси». Недалеко от конференц-зала порхала Анна Герман в черном шелковом костюме, в каком-то углу копошился Тарас Черновил – царила обстановка благодушия.

Пока пишущая братия ждала лидера Регионов, раздали пресс-релизы. Главный месидж, который содержался в нем: Партия Регионов приглашает всех в коалицию. Судя по тому, с какой безаппеляционностью Партия регионов настаивает на кандидатуре своего премьера, выглядит, что она серьезно обиделась на не торопящуюся блокироваться «Нашу Украину». А возможно, делает очередное китайское предупреждение: будем формировать большинство если не с вами, то с кем угодно.

Пришедший минута в минуту Виктор Федорович обошелся без вступительного слова, отдав все время на вопросы.

На вопрос о том, как он оценивает назначения губернаторов, Виктор Янукович сказал, что ими должны ставать представители победивших на выборах сил и обязательно выходцы из этого же региона.

«Еще в старые, как говорится, советские времена практика показывала, что посылают того или партийного руководителя в регионы и они, как говорится, не приживались. А в годы независимости Украины мы видели, когда назначали губернаторами руководителей из других регионов и они не работали эффективно. Это в обязательном порядке нужно учитывать», - поделился наблюдениями лидер бело-голубых.

"А чувствуется ли давление третьих страны при формировании парламентской коалиции?",- спросили господина Януковича.

«Об этом говорят все. Я думаю, политикам нужно собраться всем вместе и обсудить один вопрос, чьи интересы мы защищаем: национальные или интересы украинского народа или интересы крупных государств, как говорится, монстров, экономических и политических. На этот вопрос нужно ответить, и если найдутся политические силы, которые с этим не будут согласны, мы однозначно скажем украинскому народу, чьи интересы они защищают», - пригрозил Виктор Федорович.

Он также дал свою оценку наметившейся оранжевой коалиции: «Они уже такую коалицию сформировали, которая получила негативный результат как по внутренней так и по внешней политике нашего государства. И экономика нашего государства пострадала, и от этого люди стали хуже жить. И сегодня не нужно повторять эту конфигурацию. Повторить эту ошибку - этого они хотят, а кто будет нести ответственность за это? Президент Украины после парламентских выборов должен был прежде всего собрать руководителей и ответственных за парламентские выборы от «Нашей Украины» и сказать: ребята, вы проиграли? Проиграли! Это нужно признать. Второе, есть партия, которая победила на парламентских выборах, которую поддерживает огромное количество избирателей, более трети избирателей самых крупных промышленных регионов Украины, самых густонаселенных. С ними нужно договариваться, а остальное решается в ходе переговоров…»

В таких пассажах чувствуется стиль и напор раннего Александра Волкова, знаменитого не только своими организаторскими способностями, но и сочной и не всегда нормативной лексикой.

- Мы начали вести переговоры по подготовке коалиционного договора, - сообщил Виктор Федорович. - Мы в самое ближайшее время будем приглашать все политические партии к подготовке коалиционного договора.

Виктору Федоровичу последовал вопрос: готова ли партия отказаться от должности премьера?

- Мы, конечно, же будем претендовать на кресло главы правительства. Какая это будет кандидатура, это решит партия, это наш вопрос внутренний. Я думаю об этом нетяжело догадаться, – сострил господин Янукович. Когда журналисты стали настойчиво спрашивать, не пожертвует ли Партия Регионов креслом премьера ради широкой коалиции, Виктор Федорович спросил:

- А зачем тогда огород городить?

Когда его спросили, а чем, собственно, Регионы отличаются БЮТ, которая тоже настаивает на кресле премьера, Янукович ответил:

- Мы отличаемся тем, что мы набрали восемь миллионов, а они только пять.

- То есть, если я правильно понимаю…, - журналисту не дали договорить.

- Вы правильно понимаете, - прервал Виктор Федорович. - Европейский подход.

На вопрос, о том воспользуется ли Виктор Федорович квартирой, которая полагается народным депутатам, он сказал, что квартиру ему выдали, когда он был премьер-министром, и пообещал до начала осенней сессии сделать в ней ремонт.

Маша Мищенко