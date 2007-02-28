Конституционный суд Украины отказался слушать выступление на русском языке

Конституционный суд Украины отказался заслушать выступление представителя Верховной Рады, народного депутата Сергея Матвиенкова на русском языке. Объясняя свою позицию, почему он выступает на русском языке, С.Матвиенков в частности отметил, что в его выступлении есть много технических терминов, которые для него лучше употреблять на русском языке. Однако судьи заявили, что судопроизводство, согласно законодательству, должно вестись на государственном языке, или на любом другом языке через переводчика.

Ввиду того, что переводчик не был заявлен ни одной из сторон, суд обязал докладчика перевести свое выступление на государственный язык. После обеда суд будет готов заслушать выступление С.Матвиенкова на государственном языке.

Напомним, сегодня КС начал рассмотрение дела по конституционным представлению 47 депутатов Верховной Рады о соответствии Конституции Закона Украины "Об особенностях приватизации пакета акций, принадлежащего государству в уставном фонде открытого акционерного общества "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича". Истцы в своем представлении просят КС признать неконституционным данный закон в целом, поскольку, по их мнению, данный закон ограничивает конституционные права граждан Украины на равные права по приватизации государственного имущества

РБК-Украина