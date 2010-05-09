В Ивано-Франковске свободовцы не дали пройти «колонне работников КГБ»
Отправили по обходным улочкам
Сегодня в Ивано-Франковске члены Всеукраинского объединения «Свобода» помешали прохождению колонны по центральной улице под флагами Коммунистической партии и Партии регионов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».
«Свыше 300 националистов перекрыли главную улицу города – улицу Независимости, по которой должно было пройти коммунистическое шествие. Также свободовцы провели митинг против коммунистической идеологии в Украине. В результате колонна под флагами КПУ и Партии регионов в сопровождении правоохранительных органов вынуждена была отправиться по обходным маленькими улочкам», - отмечает пресс-служба.
«Свободовцы» держали в руках лозунги: «Стоп коммунофашизм!», «Коммунистов на свалку истории!», «Бандера и Шухевич – наши Герои!» и другие.
Выступая перед пикетирующими, председатель Ивано-Франковской областной организации ВО «Свобода» Александр СЫЧ в первую очередь поздравил всех женщин с праздником – Днем Матери.
«Для украинцев 9 мая – это день скорби, поскольку в войне двух тоталитарных режимов наша земля потеряла свыше 20 миллионов граждан. День нашей победы – это 24 августа, когда появилось украинское государство», - подчеркнул А.СЫЧ.
По его словам, «настоящим ветеранам сегодня должно было бы исполниться по меньшей мере 83-85 лет, вместо этого в этом коммунистическом марше хотят пройти значительно более молодые люди – это те работники КГБ, которые выселяли отсюда наших дедов, уничтожали украинскую нацию».
В пресс-службе также отметили, что ВО «Свобода» выступает за запрещение коммунистической идеологии. «Сегодня, своими действиями мы проводим суд над большевистской идеологией, чтобы не допустить ее перерождения в будущем», - заявили организаторы пикета.