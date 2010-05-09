Азаров и Литвин поздравили ветеранов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поздравил народ Украины и ветеранов ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов с Днем Победы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, обращаясь к ветеранам войны, Н.АЗАРОВ отметил, что “это праздник с оттенком боли и печали за теми, кто не вернулся с войны, и в то же время с большой гордостью за историческую Победу”.

“Ваша жизнь – яркий пример честного и благородного труда на благо Родины, подвига и самопожертвования. Вы не сдались, не отступили. Вы отстояли мир и победили войну, и в наше сложное время остаетесь носителями жизненной мудрости, традиций, справедливости и добра”, - отметил премьер-министр и добавил: “Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны!”

Он подчеркнул, что «все мы склоняем головы перед светлой памятью соотечественников, павших в борьбе за честь и свободу Родины, всех невинных жертв, чью жизнь оборвала война».

От имени правительства Украины Н.АЗАРОВ пожелал ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни, тепла человеческих отношений и семейного уюта.

“Твердо верим, что нынешний юбилейный День Победы будет служить сплочению и единению украинской нации, добавит нам силы в дальнейшем построении демократического и зажиточного государства”, - подчеркнул Н.АЗАРОВ в приветствии.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин также поздравил соотечественников и ветеранов Великой Отечественной войны с 65-й годовщиной Победы.

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

«Примите самые искренние поздравления с днем Победы – праздником, который всегда с нами, преподнося неповторимые краски родной земле и озаряя особым светом нашу жизнь. Сегодня ему исполняется 65 лет, и это хороший, знаковый случай вновь обратиться сердцем к событиям, знаменовавшим собой весну спасенного человечества и мирное его будущее, приобщиться к подвигу тех, кто приближал победу на фронте и ковал ее в тылу. Подвигу, навсегда вписанному в мировую историю. И никому, никаким попыткам умалчиваний, переоценок и искажений не дано затмить неугасающую память о нем”, - говорится в поздравлении.

Председатель ВР отметил, что во всенародном характере праздника, чтении победителей фашизма не просто прекрасная традиция. “С течением времени, с расстояний прожитого и пережитого полнее, выразительнее видны масштабы, последствия и значимость войны, которая была для ее участников, всего народа поистине Великой и Отечественной. Такой она должна оставаться и для грядущих поколений, как образец настоящего, активного и сознательного патриотизма, преданного служения Отчизне. Это очень важно сегодня, во времена испытаний, выпавших на судьбу Украины”, - подчеркнул Председатель парламента.

Он призвал вспомнить поименно всех, кто ценой собственной жизни заплатил за Победу: павших на полях битв, в партизанской борьбе, замученных в застенках и концлагерях, умерших от ран и болезней той войны, ушедших уже в мирное время. “Вечная и светлая им память!”, - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Обращаясь к ветеранам, он отметил: «земной поклон за праздник, который вы завоевали в борьбе и внесли в календарь. Счастья вам, здоровья и добра, тепла, поддержки и благосклонности в обществе – вы этого заслужили».

«Пусть всем нам, дорогие сограждане, дает энергию, вдохновение и оптимизм неподвластная времени сыновья память о творцах Великой Победы!», - пожелал В.ЛИТВИН.