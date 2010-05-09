Ющенко и Тимошенко обещают помнить о подвиге ветеранов

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО поздравила украинский народ с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает официальный сайтЮ.ТИМОШЕНКО, в поздравлении отмечается: «Этот праздник – наша гордость и наша боль, это слезы радости завоеванной свободы и печаль по погибшим товарищам, по отоплённой лихолетьем молодости».

Обращаясь к ветеранам войны Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула: “сколько бы лет ни отдаляло нас от того дня, мы будем всегда благодарны вам за сохранение жизни человечеству. Память о вашем подвиге никогда не угаснет в сердцах поколений. Потому что ваш подвиг не имеет срока давности. 65 лет, 25 тысяч суток непрестанно болят ваши сердца по утраченным товарищам юности, по тем, кто прошел с вами боевыми дорогами, кто делил с вами последнюю порцию табака и кто, не задумываясь, отдавал свою жизнь за боевого друга или подругу. Помянём их сегодня. Никто не забыт – ничего не забыто. Есть слова, которые ни при каких обстоятельствах никогда не будут банальными и затертыми».

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила ветеранов за мудрость, опыт и терпение, за то, что все эти годы вы не теряли веру в жизнь, веру в доброту, не теряли надежду.

“Спасибо за то, что, пройдя сквозь горнило самой жестокой войны в истории человечества, вы остались добрыми и человечными. Спасибо вам за то, что каждый год в этот день наши глаза наполняются слезами, когда мы видим вас снова в строю с наградами. Такие примеры героизма нам очень нужны сегодня. В день праздника хочу пожелать вам крепкого здоровья, долголетия, сил и жизненной энергии. Пусть потомки будут достойны вашего Подвига. Я уверена: никто и никогда не преодолеет наш народ, пока в нашей стране будет жить историческая память о цене, заплаченной за Великую Победу», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

***

Ветеранов и граждан Украины с Днем Победы поздравил бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Об этом сообщает сайт “Нашей Украины”.

Как отметил экс-президент в своем приветствии, “в День Победы во Второй мировой войне каждый из нас должен осмыслить то, как 65 лет назад наши родители, деды и прадеды, не задумываясь ни на минуту, отдавали свои жизни, чтобы победить зло, чтобы на их земле не было военного кнута, чтобы их жены, семьи, дети жили в свободной стране. Им не нужны были причины и аргументы, чтобы изгнать врага со своей Родины. Им не нужны были знамена, чтобы воевать, потому что на кону было самое дорогое – жизнь их близких и судьба их страны”.

Он отметил, что “мы можем восхищаться их героизмом и, в то же время, скорбеть, что на наш род выпала такая черная трагедия и тяжкое испытание”. “Мы с достоинством вынесли его. Сегодня перед нами несравненно меньшие вызовы, но мы обязаны, помня, какой ценой нам дана Украина, защищать ее независимость и стоять на защите интересов государства. Для этого нам нужно немного – быть вместе”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Обращаясь к ветеранам, экс-президент подчеркнул: “Мы чествуем вас за ратный подвиг, за доблесть и героизм, непокоренную силу духа, за преданность Родине. Мы склоняем головы в глубокой скорби перед памятью миллионов погибших на поле боя, расстрелянных в карательных акциях, сожженных в концлагерях, замученных в застенках. Вечная им и светлая память”.

“Мы всегда будем помнить этот великий человеческий подвиг. Украина будет всегда благодарна своим спасителям”, - отметил В.ЮЩЕНКО.