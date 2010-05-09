Комитет спасения Украины созывает политических лидеров

Инициативная группа по созданию Народного комитета защиты Украины соберется 10 мая в 10.00 в Союзе писателей, сообщили УНИАН в оргкомитете.

В оргкомитете отметили, что на заседание приглашены лидеры оппозиционных политических партий, в первую очередь тех, которые представлены в Верховной Раде Украины и в местных советах.

Как сообщил источник в инициативной группе по созданию Комитета, в числе приглашенных – Анатолий ГРИЦЕНКО, Юрий КАРМАЗИН, Николай КАТЕРИНЧУК, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Евгений КОРНИЙЧУК, Юрий КОСТЕНКО, Игорь КРИЛЬ, Юрий ЛУЦЕНКО, Анатолий МАТВИЕНКО, Сергей СОБОЛЕВ, Владимир СТРЕТОВИЧ, Борис ТАРАСЮК, Юлия ТИМОШЕНКО, Олег ТЯГНИБОК, Вера УЛЬЯНЧЕНКО, Виктор ЮЩЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК.

В оргкомитете также напомнили, что впервые заседание инициативной группы создания Народного комитета защиты Украины состоялось 5 мая в Союзе писателей Украины, где обсуждался вопрос о создании Комитета. За немедленное создание Комитета защиты Украины высказались десятки авторитетных общественных деятелей и представителей интеллигенции, которые изложили свою позицию в Воззвании к украинцам.

Инициаторы создания НКЗУ отмечают, что «режим ЯНУКОВИЧА превратился в ликвидационную комиссию нашего государства». «Чтобы обеспечить благосклонность кремлевских шефов, новая власть, после торговли украинской территорией, уже готова отдать авиастроительную отрасль и атомную энергетику. Они продают Украину и народ оптом и в розницу», - убеждены подписанты воззвания.

«Во время, когда над Украиной, как независимым и демократическим государством, нависла смертельная опасность, мы, чувствуя ответственность за судьбу будущих поколений, заявляем о создании 5 мая 2010 года в городе Киеве Общественного комитета спасения Украины», - отмечается в воззвании.

Целью деятельности Комитета является: отстаивание территориальной целостности и суверенитета Украины; защита свобод и достоинства граждан, их политических, социально-экономических и национально-культурных прав; борьба за сохранение евроатлантического выбора Украины.

Такие комитеты должны быть созданы в каждой области, городе, районе и селе, убеждены инициаторы.

Под обращением, в частности, подписались Юрий АНДРУХОВИЧ, Владимир ВАСИЛЕНКО, Тарас ВОЗНЯК, Богдан ГОРЫНЬ, Иван ДЗЮБА, Николай ЖУЛИНСКИЙ, Левко ЛУКЬЯНЕНКО, Юрий МАКАРОВ, Юрий МУШКЕТИК, Василий ОВСИЕНКО, Надежда ОСЬМАК, Дмитрий ПАВЛЫЧКО, Михаил РАТУШНЫЙ, Роланд ФРАНКО, Роман ЧАЙКА, Олег ЧОРНОГУЗ, Валерий ШЕВЧУК, Юрий ЩЕРБАК, Владимир ЦИБУЛЬКО и другие.