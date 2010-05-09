Янукович: без Победы в Великой Отечественной не было бы Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что без Победы в Великой Отечественной войне не было бы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на праздничном параде по случаю 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Обращаясь к ветеранам, Президент подчеркнул, что они честно отчитались перед историей и спасли мир от фашизма.

«Вы, дорогие ветераны, сохранили и подарили нам Украину, сейчас мы строим ее государственность. И это прекрасно. Ведь каждый народ стремится реализоваться через государственность. Мы - за суверенное государство, под небом которого все, без исключения, нации и народы чувствовали бы себя как дома», - ПОДЧЕРКНУЛ В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что когда воины освобождали наше государство, часто ценой собственной жизни, у них не спрашивали, какой они веры, нации или группы крови.

Он выразил благодарность всем ветеранам за их ратный подвиг.

Также он выразил благодарность работникам тыла, а также поблагодарил матерей и вдов, принявших на свои плечи весь груз мужской работы.

В.ЯНУКОВИЧ назвал символическим, что в этом году День Победы и День матери совпали по времени.

«В этом есть особенно глубинное содержание – без матерей наших не было бы и нашей победы», - сказал Президент.