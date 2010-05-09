Янукович обещает сделать жизнь ветеранов достойной их заслуг

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил соотечественников и ветеранов войны с 65-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента.

Глава государства отметил, что 65 лет назад украинский народ добыл в борьбе великую победу, “которая спасла мир от фашизма”, и именно «благодаря подвигу народа мы сегодня свободно живем и развиваем страну».

Он поблагодарил всех, кто воевал на фронтах и работал в тылу для победы. “Сегодня самая высокая наша сыновья обязанность – сделать все, чтобы жизнь наших ветеранов была достойной их заслуг. И мы это сделаем!”, - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал ветеранам войны долгих лет жизни, крепкого здоровья, бодрости, любви и уважения родных, близких и всего народа.