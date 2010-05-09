В Киеве начался парад войск

В Киеве на Крещатике и Майдане Незалежности начался парад войск по случаю 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В начале торжественного прохождения парадных расчетов состоялось вынесения Государственного флага Украины и аутентичной копии Знамени Победы, пронесение штандартов 1-го, 2-го, 3-го, 4-го Украинских фронтов и “Украинского партизанского фронта”, а также 60 боевых флагов соединений и военных частей, освобождавших Украину и страны Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы от немецко-фашистских захватчиков.

Дальше по Крещатику проходят легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34 с Красным Флагом на башне и пехотинцами на борту, автомобили “Виллис”, ГАЗ-67 с пушками-«сорокопятками», грузовики ЗиС-3 и ЗиС-5, легендарная реактивная система залпового огня БМ-13 “Катюша”, а также мотоциклы М-72.

За ними в пешем строе шагают 6 парадных расчетов военнослужащих, одетых в военную форму пехотинцев, танкистов, авиаторов, военных моряков, бойцов партизанских отрядов и женщин-санинструкторов времен войны, которые представляют военно-историческое действие парада войск.

Торжественный марш по Крещатику продолжили знаменная группа со знаменем Вооруженных сил Украины и знаменами видов ВСУ, рота барабанщиков Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, сводный парадный расчет Новороссийско-Киевского полка Президента Украины и 45-го отдельного гвардейского полка специального назначения Воздуходесантных войск Вооруженных сил России, а также парадные расчеты Военной академии Республики Беларусь, Национального университета обороны Украины, 95-й отдельной аэромобильной бригады, Военного института телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”, 15-й авиационной транспортной бригады и 9-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, Житомирского военного института имени С.П.Королёва Национального авиационного университета, Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, 36-й отдельной бригады войск береговой обороны Военно-Морских сил Украины, Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, Киевского Национального университета Внутренних дел Украины и парадные расчеты Внутренних войск МВД и Национального университета гражданской защиты Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В общей сложности в параде в Киеве принимают участие свыше 2 600 военнослужащих Вооруженных сил и других воинских формирований Украины, а также около 200 российских и белорусских военнослужащих.

Музыкальное сопровождение торжественных мероприятий в центре столицы Украины обеспечивают 17 военных оркестров, в состав которых вошло свыше 600 военных музыкантов.

Также вдоль Крещатика – от Майдана Незалежности до Европейской площади – в формате статической демонстрации размещена современная военная техника, имеющаяся на вооружении Вооруженных сил Украины.