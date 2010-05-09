Тимошенко готова действовать радикально

Лидер объединенной оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что 10 мая в Киеве будет создан Комитет защиты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в субботу на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Я очень верю в то, что 10 мая на призыв общественных деятелей все же соберутся все лидеры оппозиционных сил, сядут за круглый стол, протянут друг другу руки, хотя бы ради защиты Украины, и смогут организовать сопротивление сдачи ЯНУКОВИЧЕМ Украины», – отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я могу сказать за себя. Я готова сесть за этот круглый стол, причем с первой минуты, когда перед Украиной появились эти угрозы. Я готова вести диалог и проводить координацию, готова действовать, насколько это возможно, радикально, с тем, чтобы не допустить развертывания этого наихудшего для Украины сценария», - заявила она.

По ее мнению, 10 мая «большинство оппозиционных лидеров съедутся из зарубежного отдыха».

«10 мая я хотела бы надеяться на то, что Комитет защиты Украины, наконец будет провозглашен, создан и начнется согласованная работа, хотя бы перед лицом новых угроз, которые мы ожидаем в Украине 17 мая во время визита Президента России», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, «очень тяжело, что сегодня политика ЯНУКОВИЧА накладывается на отчаяние, разочарование и политическую апатию общества». «Что является сегодня наибольшей угрозой того, что Украина не сможет достойно и быстро дать отпор ЯНУКОВИЧУ и всем, кто ему помогает проводить такую политику? – спросила Ю.ТИМОШЕНКО. - Сегодня обществу должны подать сильные сигналы, которые бы родили новый импульс веры, новый импульс доверия политикам, новые надежды на то, что украинцы смогут собраться с силами и противостоять этому нашествию, возвращающему нас на 20 лет назад».

По ее мнению, «такими добрыми импульсами, хотя бы после расстрела, является объединение национально-демократических, патриотических сил». «Причем как объединение во имя координации своих усилий, так и объединение ради координации с общественными организациями, с внепарламентской оппозицией, с известными общественными лидерами в Украине», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.