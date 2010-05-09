Медведев: Виктор Федорович, добро пожаловать!

Руководители стран Содружества независимых государств приветствуют присоединение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА к своему Совету и выражают готовность к максимальному взаимодействию с Украиной в деле развития потенциала организации. На этом акцентировал президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ в своем вступительном слове на неформальном саммите глав государств СНГ, который прошел в субботу в Москве, передает корреспондент УНИАН

“Завершая свое вступительное короткое слово, хочу также приветствовать на нашей встрече нового участника нашего Совета Президента Украины Виктора Федоровича ЯНУКОВИЧА”, - заявил российский Президент.

Как он заверил, все главы государств «готовы к максимальному тесному взаимодействию с Украиной по делу всестороннего укрепления потенциала СНГ».

“Виктор Федорович, добро пожаловать!”, - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

После этого Президент Украины поблагодарил участников саммита и особенно Д.МЕДВЕДЕВА за плодотворное сотрудничество и взаимодействие.

“Мы все друг друга хорошо знаем...”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ. После этого, невзирая на критические замечания украинских журналистов, представители организаторов саммита с российской стороны перевалы трансляцию выступления Президента Украины, которая осуществлялась в пресс-центре государственной резиденции Президента РФ “Горки”.