Янукович поручил на государственном уровне отметить 90-летие Кожедуба

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру, председателю Совета министров АРК, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций предпринять безотлагательные меры в связи с 90-летием трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.

Как сообщает пресс-служба Президента, В.ЯНУКОВИЧ поручил предпринять меры по выполнению в полном объеме постановления Верховной Рады Украины от 19 января 2010 года №1810-VI "О праздновании 90-летия со дня рождения трижды Героя Советского Союза Кожедуба Ивана Никитовича" и распоряжение Кабинета министров Украины от 1 марта 2010 года № 297-р "О мерах в связи с 90-летием со дня рождения трижды Героя Советского Союза маршала авиации И.Н.Кожедуба".

Ответственные должностные лица имеют в определенные главой государства сроки внести предложения по проведению при участии Президента этих мероприятий.

Кроме того, должна быть проведена реконструкция мемориального комплекса И.Кожедуба в селе Ображеевка Шосткинского района Сумской области, благоустройство прилегающей к нему территории, а также капитальный ремонт фасада общежития химико-технологического колледжа имени Ивана Кожедуба Шосткинского института Сумского государственного университета.

Также должно быть обеспечено создание новой экспозиции, посвященной И.Кожедубу, в с. Ображеевка, и всяческое содействие обновлению экспозиции музея И.Кожедуба в Шостке.

Также среди задач - обеспечение проведения ремонта автомобильной дороги Шостка - Ображеевка и дорог в Шостке и Ображеевке; организация проведения с целью патриотического воспитания молодежи в учебных заведениях тематических мероприятий, посвященных памяти И.Кожедуба; обеспечение широкого освещения в СМИ мероприятий по подготовке и празднованию 90-летия со дня его рождения.

Обеспечение в установленном порядке надлежащего финансирования мероприятий поручено премьер-министру Украины.