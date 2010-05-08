Тимошенко сожалеет, что кандидатам в списки нельзя сделать "вскрытие"

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что на следующие местные выборы БЮТ придет с обновленной командой, в которую войдут настоящие патриоты Украины.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

"Каждого человека будем приглашать в список, который, во-первых, поддержанна обществом, который поддержан всеми общественными кругами Ивано-Франковской области и, кроме того, всеми организациями нашей партии. Ни один случайный человек в этот список больше не попадет", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, каждая кандидатура на должность депутата от БЮТ будет проанализирована, в том числе и на съезде партии.

"Я думаю, что мы разберемся. Это будет настоящая чистка нашей политической силы. Не тогда, когда во власти были и все хорошо работали, а тогда, когда надо свою позицию отстаивать", - объяснила она.

"Не существует такой хирургической операции, благодаря которой можно было бы в канун составления списков так вскрытие сделать, чтобы посмотреть, есть там честь, совесть, патриотизм, любовь к Украине. К сожалению, таких операций не существует. И приходится только во время тяжелых испытаний выяснять, где люди преданы Украине, а где просто немножко заблудились и зашли не в ту политическую силу", - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.