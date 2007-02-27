Отношения между ветвями власти на Харьковщине стабилизировались

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Иван ВАСЮНИК считает, что отношения между ветвями власти в Харьковской области в последнее время стабилизируются.

Об этом И.ВАСЮНИК сказал в интервью корреспонденту УНИАН, отвечая на вопрос о том, как центральная власть оценивает политическую обстановку в Харьковской области.

«В последнее время политическая обстановка в отношениях между областным советом и облгосадминистрацией стабилизировалась», - сказал И.ВАСЮНИК.

По его словам, это было ощутимо после последней поездки Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Харьков, во время которой Президент имел продолжительную совместную беседу с руководителем облгосадминистрации и председателем областного совета. При этом И.ВАСЮНИК отметил, что «руководство и областного совета, и облгосадминистрации, осознавая общую ответственность за все то, что происходит в области, все же предприняли ряд мер для стабилизации отношений, прежде всего, между собой».

Что касается вопроса отставки председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА, то, по словам И.ВАСЮНИКА, “Президент Украины четко заявлял и заявляет свою позицию, что продолжаются судебные процессы, и любые кадровые перестановки, собственно говоря, муссирование этого вопроса политически неправильно и в правовом плане оно не законно».

При этом И.ВАСЮНИК еще раз отметил, что «тенденции последнего периода вселяют больше надежды».

И.ВАСЮНИК также напомнил, что и в своем обращении к жителям Харьковщины по случаю 75-летия образования Харьковской области “Президент, собственно говоря, и призвал, чтобы и в Украине все политические силы, все регионы были едины и консолидированы ради развития большого могучего украинского государства».