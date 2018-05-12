Как и где зализывают боевые раны народные депутаты

Кадры ратификации харьковских соглашений в парламенте обошли все мировые СМИ. 27 апреля одна часть парламента с боями прорывалась к кнопкам для голосования, пытаясь подтвердить правительственно-президентский обмен “газ на флот”, другие занесли дымовые шашки, накрыли места национал-демократического сектора флагом и держали оборону. В результате у одних - кровоподтеки, но милостивое отношение Кремля и Банковой, у других - лишь сломанные носы и сотрясения мозга.

Российский президент Медведев, характеризуя ратификацию в Киеве, сказал, что украинские депутаты сделали это “весело и непринужденно”.

В дни майских праздников УНИАН решил поинтересоваться здоровьем и настроением тех народных депутатов Украины, которых 27 апреля не устроила роль наблюдателей и они рванули в бой, - каждый за свое.

Владимир Вязивский (группа “За Украину!): Я ОСЧАСТЛИВИЛ ЛИТВИНА ЯЙЦАМИ Когда в сессионном зале появился Литвин, который нужен Кремлю, я осчастливил это “солнышко”, закрытое зонтами, яйцами. И тут меня окружили регионалы, их было много, били сзади, кричали: “Сука... нацик, бандеровец”. Из тех трех слов ругательным я считаю только первое. Я - боксер, но вы понимаете, что против десяти противников, которые бьют сзади, мои навыки не помогли.

Сейчас я во Львове. На первое мая руководителей областных национал-демократических политсил вызывал губернатор, объявил, что на 9 мая планируется шествие ветеранов Второй мировой войны с бронетехникой. А я ему говорю: очень просим прощения, но 9 мая по Львову ветераны с бронетехникой ходить не будут. Они будут праздновать, как всегда, на Холме Славы, там будет военный оркестр, солдатская каша, боевые сто граммов. А в центре Львова будут большие торжества. Понимаете, у нас второе воскресенье мая - День матери, и мы здесь этот день очень широко празднуем. Кроме того, 6 мая - день святого Юра, а это святой небесный покровитель Львова, потому мы празднуем этот день вплоть до 9 мая включительно. Потому, извиняйте, появление бронетехники на улицах Львова будет расцениваться, как провокация власти, а если, не дай Бог, какой-то ветеран пострадает, кому это нужно? Двадцать руководителей областных национал-патриотических организаций Львова меня поддержали, поэтому я думаю, что мы достучались до сердца нового руководства. А что касается моего здоровья, то хочу ответить старой еврейской поговоркой: “Не дождутся”.

Владимир Карпук (группа “За Украину!): КОГДА ДРАКА ОКОНЧИЛАСЬ, Я ХОРОШО ПОНИМАЛ, ЧТО У МЕНЯ - ПЕРЕЛОМ НОСА И СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА Когда я вспоминаю этот день и что именно искали под национальным флагом мои оппоненты из Партии Регионов, я понимаю так. Перебежчики, эти тушки из нынешней коалиции сами голосовать не хотели, они отдали карточки для голосования своим новым хозяевам. А места для голосования тушек, которые раньше были в наших фракциях, были накрыты флагом. Поэтому регионалы хотели сорвать флаг, чтобы вставить карточки тушек и проголосовать. Мы пытались им противостоять.

Когда драка окончилась, я хорошо понимал, что у меня - перелом носа и сотрясение мозга. Я сам врач, принял большую дозу лекарств, смог доехать в Луцк. Перелом оказался осколочным. Уже в Луцк мне звонили друзья из США, Польши, России. Конечно, сотрясение лучше переживать в постели. Но сейчас не тот момент, когда можно лечиться. Мы создали Волынский комитет спасения нации и государства, куда вошло сорок организаций, сопредседателями которой является и группа “За Украину”, и “Свобода”, и БЮТ, и Рух. Мы не говорим о лидере, мы должны сделать все, чтобы уберечь государство. Потому что за двадцать лет никогда угроза ему не была такой страшной.

Андрей Парубий (группа “За Украину!): Я ТОЛЬКО СЛЫШАЛ: “УБЕЙ НАЦИКА” Сейчас я во Львове. Хотели с семьей поехать на майские праздники в Хуст, в долину нарциссов. Но из-за сотрясения мозга не могу вести машину, поэтому отдыхаем дома. Если вспоминать этот день... Первый вопрос, на который я хотел бы ответить, почему им удалось так меня побить ... Я профессионально занимался боями, потому если бы я вышел один на один с кем-то из тех депутатов, то, поверьте, я не проиграл бы этот бой. Но в первые же минуты после начала десяток депутатов из Партии регионов окружили меня, били локтями сверху, и коленями снизу, это не был бой, чтобы испугать или проучить. Я – спортсмен, и я знаю, что они намеревались, как минимум, изувечить. Их было в несколько раз больше, наши стояли в других углах, там тоже были драки. Во время этой молотьбы я только слышал: “Убей нацика”. Самое разумное, что я мог сделать один против нескольких, это сгруппироваться и защищать себя. Думаю, что все обошлось поломанным носом и сотрясением мозга только потому, что мои коллеги Аржевитин и Ткач вытащили меня оттуда. Приехал во Львов, телефон был красный от звонков, все хотели знать подробности, интересовались здоровьем.

Нам не удалось дозвониться до еще одного депутата, пострадавшего в драке против Харьковских соглашений, Владимира Мойсика. Знаем, что уже неделю под капельницей в Феофании находится член Народной Самобороны Олесь Доний, который тоже получил сотрясение мозга. Ему запрещено вставать, даже говорить по телефону. Надеемся на его быстрое выздоровление.

Мы также пытались дозвониться до народных депутатов от коалиции, которые принимали участие в драке, - Олега Царева, Эльбруса Тедеева, но напрасно - они не брали трубок.

Ответил нам Владислав Лукьянов. Он сейчас в Шанхае на выставке ЭКСПО-2010. И сразу предупредил, что долго говорить не может. Голос был бодрый, сказал, что возвращается в Украину 10 мая, обещал привезти и показать фото экспозиции.

Из активных участников драки пообщался с нами и регионал Василий Стельмашенко, который сказал, что еще не решил, как и где проведет ближайшие дни. На вопрос, не жаль ли ему тех коллег, которые благодаря его "усилиям" проводят праздничные дни в кровати, отвечать не пожелал - положил трубку...

Опрашивала Маша Мищенко

P.S Когда материал уже был опубликован на сайте, нам из Ялты перезвонил регионал Царев. Он сообщил, что проводит там время с семьей. В тот момент, когда мы разговаривали, он был в домике Чехова. Регионал сказал, что на 9 мая планирует повезти своих детей в Севастополь. На наш вопрос, не сочувствует ли он тем коллегам, кто из-за сотрясения мозга никуда не может отвезти на отдых свою семью, он ответил: «Если кому-то плохо, я могу пожалеть. Все, что произошло в день ратификации, это, безусловно, стыдно, в парламенте такие битвы не должны происходить».

Фото УНІАНи Главред