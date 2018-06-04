Марк Захаров ждал от Украины бессмысленного русского бунта

Говорят, что театр "Ленком" тяжел на подъем. Может, поэтому он так ощутимо сваливается на головы жителей тех городов, куда приезжает на гастроли? Так или иначе, после пятилетнего перерыва коллектив под руководством Марка Захарова снова оказался в Киеве (конечно, некоторые актеры бывали здесь за это время, и не раз, но в качестве антрепризеров). В течение нескольких дней ленкомовцы сыграют три спектакля, в числе которых «Город миллионеров», сценическая фантазия по пьесе Эдуардо де Филиппо. Главные роли здесь исполняют Геннадий Хазанов, Инна Чурикова и Сергей Степанченко. Затем будет постановка Марка Захарова «Ва-банк» с Александром Збруевым и Виктором Раковым. Закончится все трехдневным показом спектакля «Пролетая над гнездом кукушки».

Перед началом гастролей ленкомовцы устроили пресс-конференцию на малой сцене Театра русской драмы, которая тоже могла быть стать отдельным спектаклем. Сколько бы вы отдали за то, чтобы увидеть, как за одним столом сидят Захаров, Чурикова, Хазанов и Степанченко и отвечают на вопросы журналистов? То-то.

Впрочем, Чурикова оказалась не очень разговорчивой за пределами своих образов. Зато Захаров в ковбойской рубашке под пиджаком был, как всегда, красноречив и афористичен. Он сказал, что все это время был сердцем и душой с Украиной, внимательно следил за развитием политической ситуации, ждал бессмысленного и беспощадного, в пушкинском духе, бунта. Но, слава Богу, здесь украинская революция прошла бескровно. О щекотливых отношениях между Украиной Россией сказал: «Мы пока еще общее культурное пространство».

Захаров также заклеймил современную российскую драматургию, сказав, что объектами братьев Пресняковых и Николая Коляды часто выступают наркоманы и люди с патологиями. Мастер поделился своими секретами: в каждом спектакле он заставляет актеров импровизировать, поэтому ни одно представление никогда не похоже на другое. Также Захаров сказал, что любит выступать в Украине, многие нюансы днепропетровская и киевская публика улавливает лучше, чем самая искушенная московская.

На вопрос, как он очутился в этой компании, Хазанов сказал, что знаком с Захаровым сорок два года. Этот срок потребовался двум друзьям для того, чтобы оказаться в одном проекте. «Чаша с напитком, который называют разговорным жанром, испита до дна», – сказал Хазанов, отвечая на вопрос о своем сценическом прошлом. Бывший учащийся «калинарного техникума» сыграет в «Городе миллионеров» мужа Инны Чуриковой, вернее, ее героини Филумены Мартурано. Причем до Хазанова партнерами Чуриковой были Джигарханян и Караченцов. Актер сказал, что, играя, старается не думать о своих предшественниках и надеется, что станет последним ее мужем.

Еще Хазанов сообщил, что очень ждет на спектакле Виктора Черномырдина. «Мы с нетерпением ждем Виктора Степановича Черномырдина», – сказал он. Актер ценит российского посла в Украине за его уникальные афоризмы, а юмор чиновника просто неподражаем. «Эдуардо де Филиппо яркий драматург, но, конечно, остроумие Виктора Степановича оставляет Эдуардо де Филиппо (автор пьесы «Филумена Мартурано», по которой была сделана постановка. – Авт.) далеко сзади», – заявил Хазанов.

Дольше всех в Киеве задержится Степанченко. Не потому что у него украинская фамилия, а потому что он задействован во всех трех спектаклях. Артист планирует стать среднестатическим туристом: посетит Подол, прогуляется по Андреевскому. Так что если хотите получить его автограф, будьте внимательны.

Теперь о главном. Вы вправе спросить: а не ударят ли гости лицом в грязь, мало ли мы помним московских актеров, которые, пользуясь своим именем, привозили в Украину дохленькие спектакли, на которые не то что девушку привести, – самому стыдно ходить? По всей видимости, здесь мы будем иметь дело с исключением. Порукой тому – декорации, привезенные театром на гастроли. Они весят 40 (сорок!) тонн, и в них можно даже жить. В представлениях задействовано 68 актеров, а постановочную часть обеспечивают 47 специалистов. Конечно, деньги не из своего кармана выкладывали, все оплатил Фонд Пинчука, но, спрашивается: зачем везти всю эту красоту, чтобы бездарно сыграть? Так что надеемся, «Ленком» не ударит лицом в грязь.

Всего театр даст в Киеве 9 спектаклей. До 1 марта на сцене Театра русской драмы будет идти спектакль «Город миллионеров». Потом «Ленком» переедет в Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец). С 3 по 5 марта будут показывать представление «Ва-банк», а 8–10 — «Пролетая над гнездом кукушки». Билеты стоят от 20 до 950 грн. Это, как сказали устроители театрального тура, средняя плата за спектакли московских гастролеров.

Антон Зикора